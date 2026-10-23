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▲癌症希望基金會《在途中》高雄特展公益夥伴於開幕記者會合照。（圖／翻攝畫面）

服務邁向25周年的癌症希望基金會（HOPE），今年5月推出的《在途中 a journey－癌後日常的未完成敘事》策展將移師高雄，於10月24日至11月1日在駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫展出。這項特展透過癌友、家屬與醫護人員的藝術創作，結合沉浸式體驗，邀請社會大眾走進癌症經驗中的不同生命處境。不同於以「戰勝癌症」或悲傷故事為主軸的敘事，《在途中》特展希望回到生活本身，看見癌友與家屬在不確定中，如何一步一步繼續前進。展覽由策展人洪瑞琦與吳佳欣共同策劃，結合劇場與體驗設計、投影裝置、聲音影像，以及歷屆《彩繪希望》獲選作品，透過「突然」、「拉長」、「轉向」三個展區，呈現從得知罹癌的震驚、漫長治療中的等待，到重新調整生活步調的不同心境。展覽也邀請不同身分的觀眾，透過專屬絲帶及「希望之樹」互動裝置，留下自己的心情與祝福。對鋼琴家柯嘉惠而言，癌症帶來的挑戰不只在治療過程，更在於如何面對身體改變，繼續原本熱愛的生活與工作。參與對談的立法委員邱議瑩對此也深有共鳴，她分享2011年立委選舉期間確診罹癌對生活的衝擊，她說，疾病影響的不只是個人，家人的理解與陪伴更是走過治療旅程的重要力量。十五年來，邱議瑩以癌友身分參與癌症希望基金會公益活動，協助募集頭巾及捐款，更以自身經歷鼓勵癌友，積極推動癌症防治。癌症希望基金會副董事長羅盛典醫師指出，基金會於2002年由一群腫瘤科醫護人員共同創立，正是因為看見癌友走出診間後，仍面臨許多醫療無法單獨解決的生活困境。從身體不適、情緒調適，到家庭角色、經濟與工作上的改變，癌症帶來的影響往往超越疾病本身，也需要更完整的支持。為就近服務南台灣癌友，基金會於2003年成立高雄希望小站。高雄希望小站23年來持續提供癌症護理、營養與心理諮詢、假髮及頭巾、就醫交通與住宿補助，以及癌後運動和支持團體等服務，協助癌友與家屬因應治療期間及癌後生活的不同需求。2025年，高雄希望小站提供191案急難就醫補助、舉辦74場教育講座，並透過114個樂活班級陪伴722位南部癌友。這些服務不僅協助癌友面對疾病，也希望讓他們在生活受到衝擊時，仍能獲得支持，逐步找回自己的生活節奏。