我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電表示，因周邊並無路樹，研判是遭到強風吹斷。（圖／台電提供）

颱風薔琵仍在宜蘭外海打轉，尚未登陸台灣，但已經對全台帶來強風豪雨，共1人死亡、94人受傷。台電統計，截至16時，全國曾停電戶數102,419戶，其中77,181戶已修復、已復電逾75%，25,238戶尚未復電。其中以台中、桃園、彰化、雲林及台南停電戶數較多。台電表示，受薔琵颱風影響，今日上午台北市北投區大度路發生電桿倒斷，影響6戶停電，台電隨即派員處理，已於16:50修復送電。台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。由於搶修進度易受風雨情形及交通路況影響，搶修人員會在確保安全的前提下盡全力為民復電，若民眾遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。