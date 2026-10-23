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《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭新竹地檢署搜索後，揚言若遭要求交保，將拒絕交保並以絕食抗議；沒想到，隨後卻傳出他在偵訊過程中「吃了2個便當」，引發外界議論。吳子嘉今（23）日出面駁斥，直指相關說法是「警察放話」，強調自己一到現場就表明開始絕食，更放話將抗爭到底。吳子嘉稍早在節目《大新聞大爆卦》中表示，22日遭搜索後便前往一處電子警察偵訊場所，但才剛到現場就開始發便當，他一看就知道是惡意的，當下就表明說：「現在開始就不吃飯了。」因此，外界傳出他吃完2個便當的消息，是刻意放出的不實說法。針對主持人追問：「所以根本沒有吃2個便當？」吳子嘉直接否認，強調沒有這回事，「那就是警察放話」，並批評現場警方相當惡劣。他也表示，自己已經做好心理準備，不論後續是交保還是遭到羈押，都不打算回台北了，將與對方幹到底。吳子嘉進一步透露，他還曾向警方說明，自己已經73歲、體重不到60公斤，這個絕食大概3天就結束了，後續會因身體狀況惡化而被送進加護病房。吳子嘉強調，自己已經把話說清楚，不會停止抗議，並再次指控警方事後對外放出相關消息，是非常不好的行為。