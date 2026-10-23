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台北好政連線昨（22） 日邀請台灣首位女性國際棒球裁判劉柏君一起在直播中跨界對談，由台北市議員林延鳳、顏若芳，以及台北市議員候選人劉品妡、郭凡共同參與。他們指出，台北市作為首都，仍有許多基層體育發展與公共設施需求未獲充分回應，呼籲市府檢討資源配置與管理機制，縮小不同區域、運動項目及使用族群之間的服務落差，也宣示順利當選後，將在市議會連線推動相關讓台北市更進一步的政策。劉柏君表示，外界往往認為台北市資源充足，弱勢家庭較容易獲得協助，但實際上，部分家庭因不符合既有補助資格，仍難以取得必要資源；在基層體育方面，除少數資源相對充足的重點校隊外，許多非熱門運動項目仍面臨經費不足、專業裝備欠缺及運動防護資源有限等問題，其中最難獲得補助的就是大家口中「不山不市」的區域。與會者均認為，市府應全面盤點基層體育需求，檢討補助制度與資源分配方式，主動補足非熱門項目的裝備及防護缺口，避免學校、家長與民間團隊長期承擔過多成本。公共設施方面，劉柏君以裁判工作的經驗指出，與鄰近的都市比較，新北市部分河濱公園設有沖水式馬桶、較寬敞的使用空間及無障礙設施，相較之下，台北市部分河濱區域仍使用傳統塑膠材質的流動廁所，清潔品質及使用便利性有待改善。對於女性裁判及運動員而言，廁所不僅涉及基本衛生，也關係到更衣與賽事期間的實際需求，她在颱風過後擔任賽事裁判時，因為流動廁所因防颱撤離，必須利用換場時間請人騎機車載她去上廁所；她質疑，同樣位於河岸沿線，兩市的公廁品質與使用體驗為何存在差異，呼籲台北市政府正視河濱公共設施的維護與升級需求。劉品妡則以文山區道南河濱公園為例指出，部分路面坑洞等問題長期存在，民眾反映後仍有改善空間。她認為，河濱公園的管理不應只著重景觀營造，更應將路面平整、通行安全及日常維護列為基本工作。林延鳳與郭凡也指出，公共設施規劃應納入性別平等及婦幼友善觀點，將嬰兒尿布台、完善的無障礙設施及更便利的衛生設備納入改善考量，讓不同性別、年齡及需求的市民都能安心使用。在兒少運動安全方面，劉柏君關注運動傷害防護及教練、裁判管理制度。她指出，現行校園運動防護資源仍有涵蓋不足的問題，尤其國小、國中階段的選手，年紀還小不懂得自我防護與復健，若缺乏適當的傷害預防、評估及復健支持，可能因長期累積的傷勢影響健康與運動生涯。她主張，市府應檢討運動防護資源的適用範圍，強化基層選手的防護支持，同時，針對兒少運動場域中的霸凌、體罰及性騷擾風險，應完善教練與裁判資格審查、背景查核及通報處理機制，並檢視器材室等空間的管理方式，降低封閉環境可能衍生的安全風險。選手培育方面，林延鳳與顏若芳指出，台北市仍須強化不同教育階段之間的體育人才銜接。部分選手在國小升國中、國中升高中時，可能因缺乏適當的體育班或延續訓練的管道，被迫中斷原有的運動發展，市府應盤點各運動項目的培育需求，改善學校、訓練資源及升學制度之間的銜接，讓有意願且具潛力的選手能持續接受訓練，減少人才流失。此外，與會者也談及首都外交與國際觀光發展，認為台北市可進一步整合體育賽事、在地文化及智慧科技，並完善穆斯林友善設施與服務，提升城市接待不同國際旅客的能力，讓體育不只是競技活動，也能成為促進文化交流及城市觀光的媒介。劉柏君指出，台北市做為首善之都，但舉例來說，卻一直未完善餐飲的清真認證制度，造成穆斯林來台諸多不便，也影響體育交流與觀光產業。林延鳳、顏若芳表示，未來將與劉品妡、郭凡持續透過跨區合作與議會監督，推動基層體育資源合理配置、河濱公園公共設施改善、性別友善環境建置，以及兒少運動防護與人才培育制度的完善。台北市的城市治理不應只追求建設成果，更應回應市民日常生活中的實際需求，讓運動環境更安全、公共設施更完善，逐步提升首都的公共服務品質。