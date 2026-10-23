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奧克拉荷馬雷霆隊當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在主場迎戰丹佛金塊隊的比賽中，出戰34分鐘繳出17分、2籃板與3助攻，率隊以96：84收下開季2連勝。然而隨著他在第四節勝局已定時主動退場休息，他所保持的「連續至少攻下20分」歷史鬼神紀錄，正式定格在不可思議的「連續141場」。面對只差3分就能延續歷史紀錄的誘惑，亞歷山大賽後展現真正的領袖風範，直言自己絕不刷分：「你必須始終尊重這項比賽。」在今天對決金塊隊的比賽末節，亞歷山大飆進一記超遠三分球，幫助雷霆將領先優勢一舉擴大至19分，比賽徹底失去勝負懸念。在金塊隊隨即請求暫停並換下主力球員宣告棄子投降後，暫停結束亞歷山大也沒有再回到場上，全場得分停在17分。根據美媒報導，當時只要他再留在場上打一到兩個回合、攻下3分，就能將這項前無古人的壯舉推向第142場。但亞歷山大選擇主動打卡下班。談到這個提前離場的決定，亞歷山大赛後受訪時坦然表示：「暫停時我本來已經準備要上場了，但我看到他們（金塊隊）已經把主力全部換下去了，所以我認為我們也應該換人。你必須始終尊重比賽（You have to respect the game）。」SGA的「連續20分之旅」是NBA歷史上最穩定且震撼的得分奇蹟之一。上一次他在例行賽得分低於20分，必須追溯到整整兩年前的2024年10月31日對戰聖安東尼奧馬刺隊（當時他20投7中攻下18分）。自那之後，亞歷山大開啟了長達兩年、橫跨三個賽季的瘋狂輸出。他先是在2025-26賽季打破了傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的連續126場20分歷史紀錄，並在該賽季結束時將紀錄推至140場；隨後又在今年賽季揭幕戰對馬刺狂轟32分，將歷史障礙推進到141場。這項紀錄在今天正式劃下句點，但連續141場例行賽得分突破20分大關，已經足足領先歷史第二名張伯倫達15場之多，短期內恐無任何後人能夠企及。