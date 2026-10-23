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▲去年，言承旭（右上）、吳建豪（左上）、周渝民（左下）與阿信（右下）組成限定團體 F✦FOREVER。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民組成的限定團體 F✦FOREVER，於22日推出全新數位專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》，內容收錄十首作品，其中新歌〈今夜讓我帶你高飛遠走〉邀請到陸劇男神劉宇寧驚喜合唱，一上線就讓粉絲們暴動，興奮直呼：「媽呀！真的等到了夢幻聯動了」、「天啊啊啊啊，真的合作了」、「好聽到雞皮疙瘩掉滿地啦！」話題在社群上掀起一波討論。去年，言承旭、吳建豪、周渝民與阿信組成限定團體 F✦FOREVER，第一首作品〈恆星不忘〉便邀請到天王周杰倫助陣，掀起滿滿話題。之後團體展開《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，唱響30場萬人指標性場館後，現在又接連在杭州、北京、廣州、台北、上海等體育場演出，場場爆滿足見高人氣。如今，全新專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》於22日數位上架，由五月天阿信擔任製作人，專輯共十首歌。其中，全新單曲〈今夜讓我帶你高飛遠走〉由蕭秉治作曲，阿信、作詞人黃婷共同填詞，更驚喜邀請劉宇寧合唱，他一聽到 Demo便大讚：「好聽，很適合在演唱會大合唱，又很適合在播放器裡反覆聽。」歌曲由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與劉宇寧五人共同演繹，五種極具魅力聲線依序接唱，讓大家跟著他們的歌聲高飛遠走。粉絲終於敲碗成功，在社群上掀起熱烈討論，直呼：「好好聽！沒想到寧哥居然還跟五月天合作了」、「瘋掉～這是什麼夢幻聯動」、「馬上加入歌單循環播放」、「終於終於盼到了」、「好扯喔！期待同台。」另一首受到廣大迴響的新歌〈我只想〉則由言承旭、吳建豪、周渝民三人演唱，是專輯中編制特別的作品，獻給所有一路同行的歌迷。《F✦FOREVER恆星之城》演唱會將於11/28、11/29空降台北大巨蛋演出，粉絲們也等不及聽到新歌。