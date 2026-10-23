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台南車站放一台鋼琴爆紅！四手聯彈、二胡合奏「高手在民間」

像是出現「四手聯彈」、「二胡、琵琶、小提琴共同合奏」，甚至也有人負責彈琴，有人負責唱歌

全盲音樂才子陳俊豪也現身！影片釣出蔡英文親自回應

陳俊豪因為是早產兒，從小視網膜剝離導致全盲，但他深知自己熱愛音樂，即便全盲也全力以赴學習

並在2020年榮獲總統教育獎肯定。

「俊豪，很榮幸能在6年前，在總統府頒獎給你。也很高興看到，你在面臨人生的挑戰時，依然用熱情活出自我。希望你能繼續，用音樂療癒每一個人的心。」

台南「生生會彈鋼琴」變迷因！台鐵笑回：搭車不用會彈琴

「在台南搭火車不用先學彈鋼琴！不過可以跟我們分享超強演奏，我們都是相當歡迎。」

台南車站新站啟用之後，在車站大廳擺放一台公共鋼琴，結果近日有不少民眾經過時，發現常常有人在彈鋼琴，且還會出現「四手聯彈」、「二胡合奏」的場景，且有些人完全是互相不認識，高手在民間的景象在Threads社群上大爆紅，許多表演影片都衝破百萬觀看，其中一位全盲的音樂才子「陳俊豪」也到現場演奏，精彩表現博得滿堂彩，連前總統蔡英文都現身影片留言，話題度超級高。台南鐵路地下化第一階段已經在10月17日正式通車，新的台南車站也同步啟用，然而台鐵在車站的公共空間設置鋼琴，最近有不少經過的民眾上去「小試身手」，沒想到相關影片在社群平台上廣為流傳。因為一開始就是單人精湛鋼琴演繹，沒想到隨著車站鋼琴越來越有名，吸引更多高手來挑戰，還會有「民間高手合作」的部分，，現場總是有許多人駐足圍觀，但有些組合彼此跟彼此間根本不認識，看影片都能感受到那份演出的溫暖。除了高手在民間之外，專業音樂才子「陳俊豪」也有到現場秀兩手，，他希望透過不同的鋼琴旋律，來療癒大家的心情，曾經就讀台中市私立惠明盲校，影片甚至還釣出前總統蔡英文留言表示：其彈奏的影片已經在Threads上面超過200萬次瀏覽、超過16萬讚。沒想到當初一台鋼琴的架設，卻能夠引起這麼大的迴響，很有趣的是，不少人看過這麼多影片都表示：搭配台北生生有鮮乳的政策，直接變成迷因梗。台鐵官方也在社群平台「Threads」幽默回應：只能說，如果未來有去台南車站的話，到大廳也許可以駐足一下，也許就能看到民間高手的精彩演出，也是非常特別的回憶哦！