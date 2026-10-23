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高名教育事業集團年度盛事「高名菁英盃國小數理能力檢測」將於12月6日舉行。今年活動邁入第19屆，當天也將與「台灣知識方舟教育發展協會」攜手舉辦「解鎖AI時代的親子共學新思維」親職講座。面對AI時代快速變遷，孩子需要的不僅記憶知識，更要能理解資訊、整合所學、提出問題並尋找解決方法。高名教育事業集團學務長郭毓倫表示，數理不只是計算與公式的累積，更是培養邏輯思維、分析問題與科學探究能力的重要基礎。菁英盃數理能力檢測，以跨學科、核心素養為導向，以STEAM教育理念為基礎，讓孩子在挑戰中驗收學習成果，也透過大型考試累積寶貴的實戰經驗。考後搭配試題解析與個人成績診斷報告書，協助家長了解孩子的學習優勢與可能的盲點，作為後續學習規劃的重要參考。當AI科技逐步走進生活，家長如何透過親子共同參與，讓科技應用與思考能力相互結合，陪伴孩子逐步建立決勝未來的核心競爭力，儼然成為備受關注的新課題。今年，高名攜手台灣知識方舟教育發展協會舉辦一場公益專題講座，當天特聘諮商心理師許家芬主講「解鎖AI時代的親子共學新思維」，主題結合「腦科學與心理韌性」，分享如何從日常生活中建立親子共學模式，與其直接給孩子答案，不如引導孩子思考為什麼、怎麼做，如何將想法轉化為實際行動，讓AI成為探索與學習的最佳夥伴。高名教育事業集團學務長郭毓倫指出，第19屆高名菁英盃將於12月6日舉行，歡迎國小三至六年級學生踴躍報名，透過數理能力檢測與大型考場實戰，認識自己的學習優勢，累積面對挑戰的自信心。也邀請家長出席專題講座，雙軌並進。