我是廣告 請繼續往下閱讀

北市路樹倒塌案件上百件 公園處動員300人加速清理

藍議員替第一線同仁抱不平 籲回歸專業與事實

薔琵颱風暴風圈籠罩全台，從今（23）日上午10點開始，台北士林、北投、內湖等區域，已陸續有10級陣風出現，最強陣風出現在北投鞍部站，強度來到12級。因此，台北市地區也多處發生路樹倒塌意外，包括北投普濟寺參道、信義區基隆路一段、木柵秀明路上都有事故發生，所幸沒人受傷。北市議員盼能藉由這次颱風，「理性」重新檢視這段時間對公園處的各種批評。位在信義區中興公園旁的一棵9米高的樹，疑似經不起強風吹襲，突然瞬間倒塌，砸毀停在一旁的4輛轎車，雙向道路一度封閉。附近住戶緊急通報1999，市府火速派人到場處理，相關畫面也在社群曝光，不少人留言「感謝工程團隊，辛苦了」、「幸好停班停課」、「瞬間陣風真的很大」、「通報8分鐘後就來處理，這效率你說蔣萬安沒做事？」北投普濟寺參道旁的路樹傾倒，導致道路完全無法通行，民眾早上8點多通報，約莫11點左右就清除完畢，也讓居民留言稱讚很有效率。薔琵帶來的瞬間陣風導致路樹倒塌通報件數，截至下午4點有155件，目前已完成102件。台北市府公園處動員311人力、67車輛、134部機具，加速狀況排除速度，以維持市區通行順暢及環境安全。公園處表示，防範強風豪雨可能導致部分樹木產生斷枝或傾倒狀況，昨日已完成樹木加固支撐作業，對於地方要求協助預防性修剪樹木，公園處亦緊急派工處理，務求降低樹木災損。公園處呼籲，此次強風可能達到12級，樹木受到風壓，可能產生斷枝或傾倒，請民眾儘量勿外出，車輛盡量勿停放於樹下周圍，以保障安全。針對民眾在社群表態稱讚市府的處理效率，國民黨台北市議員詹為元表示，面對每一次的颱風來臨，台北市政府、緊急應變中心以及各個局處都是上緊發條，希望降低災害的發生。因此類似的樹倒、嚴重一點影響到斷電，北市府都與台電緊密聯繫。這是基本的S O P以及市府的效率，只是過去市民不會特別關注，等到選舉之後才被放大檢視。北市議員柳采葳則認為，公園處處理倒樹有效率並不是今天才發生，這本來就是他們長期以來的工作，也是他們該做好的事情。「他們值得這一句謝謝」，希望大家藉由這次颱風，理性的重新檢視這段時間對公園處的各種批評。颱風來前，他們做樹木健檢、修剪危險枝條、移除有公安疑慮的病樹，卻可能被簡化成「亂砍樹」，這對第一線同仁並不公平。柳采葳呼籲，市政可以監督，但應該建立在事實上，而不是因為選舉就把所有事情政治化，讓市政回歸專業、回歸事實，該肯定的就給他們一個肯定。