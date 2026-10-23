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藍營內參民調藏玄機？黃暐瀚：選情不妙又不敢公布

2026台北市長選戰越演越烈，民進黨參選人沈伯洋近期在多份民調中支持度反超現任市長蔣萬安，其中由戴立安操盤的信民協會民調更顯示，沈伯洋以50.3%支持度領先蔣萬安的33.3%，差距高達17個百分點。資深媒體人黃暐瀚更爆料，國民黨內部其實早已掌握選情不利的訊息，甚至有人看完內參民調後，因為結果太難看而選擇不公開，卻轉而質疑外界民調，引發討論。黃暐瀚在節目《新台派上線》中分析，蔣萬安這次面對台北市長選戰，似乎還沒有做好準備，但這不代表他對未來的政治布局毫無規劃。黃暐瀚提到，當外界問及2028年總統大選時，蔣萬安先前始終不願明確表態是否會「做滿」市長任期，直到遭到議論後，他才表示會「做完」4年；此外，蔣萬安近期突然拋出松山機場遷移議題，也讓黃暐瀚質疑其選戰策略。針對前立委邱毅質疑戴立安民調的準確性，黃暐瀚則拋出更驚人的內幕，他直言，藍營內部近期究竟做了多少份民調、又有多少重要人士在看到調查結果後，決定不對外公布、也不敢公布。黃暐瀚強調，自己會提出這樣的說法，「就表示真的有這件事」。黃暐瀚強調，藍營一天到晚去質疑戴立安的民調，這是沒有意義的。他接著以量血壓作比喻，指出即使4年前測量時數值正常，也不能因為現在測出偏高，就把結果撕掉、假裝問題不存在；放到如今的選戰狀況來看，一直跟外界說上次選舉的藍綠比是多少，同樣是沒有意義的事情。「藍營內部一定有人知道，蔣萬安現在的狀況非常不妙。」黃暐瀚拿出《TVBS》今年2次民調作為例子，5月調查時，沈伯洋支持度落後蔣萬安28個百分點；但到了10月，差距已縮小至8個百分點。2次調查呈現的趨勢，同樣是蔣萬安支持度下滑、沈伯洋逐步追近，他也因此反問，藍營又何必一再指控其他民調不可信？