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颱風天闖山區風險高 保七將查明身分

薔琵颱風來襲，全台風雨增強，各地嚴加戒備，合歡山武嶺亭的「鏡頭君」卻在今（23）日凌晨，拍下民眾冒著強風上山拍照打卡的畫面！凌晨4時許甚至有一對疑似情侶的男女，開心對鏡頭比YA，男子還拿起手機自拍。畫面曝光後引發網友撻伐，痛批「這叫腦袋破洞，出事又要麻煩救援人員」。保七總隊第九大隊則表示，已著手調閱相關影像，確認身分後將移請主管機關依法處理，違規進入相關管制區域，最高可處25萬元罰鍰。「台灣即時影像監視器」的武嶺鏡頭顯示，今天凌晨陸續有民眾前往合歡山拍照打卡。凌晨4時07分左右，一對疑似情侶的男女更直接面向鏡頭比YA，男子還拿著手機為兩人自拍，畫面中可見強風吹襲，現場風勢相當猛烈。有民眾將影片上傳Threads，直呼「光看監視器就可以感受到風超級大，佩服！真的是勇士」，諷刺意味十足。影片曝光後，網友紛紛留言砲轟，質疑颱風天冒險上山的必要性，直言「無法理解這種天氣還要去的意義」、「是打算飛起來嗎？」也有人怒批「這叫腦袋破洞，出事又要麻煩救援人員」。另有網友指出，颱風期間武嶺周邊已有相關管制，若違規進入災害警戒區域，恐面臨高額罰鍰，呼籲民眾不要為了拍照打卡，把自己與救援人員置於危險之中。南投縣警局仁愛分局提醒，颱風期間山區天候變化劇烈，容易發生強風、豪雨、落石、土石滑落及路樹倒塌等狀況，加上夜間視線不佳，行車及道路狀況更難掌握。一旦發生道路中斷或車輛故障，救援人員不僅難以迅速抵達，執行救援任務時也將面臨更高風險。警方呼籲，民眾切勿因一時好奇或追求山景，在颱風期間冒險夜上武嶺。警政署保安警察第七總隊第九大隊指出，颱風期間，太魯閣國家公園管理處已公告禁止進入生態保護區及相關管制區域，涵蓋合歡山、武嶺一帶。警方目前已著手調閱相關影像，待查明涉案者身分後，將移請太魯閣國家公園管理處及林業及自然保育署南投分署，依權責進行後續裁處，若闖入災害警戒區域，可依《災害防救法》處最高25萬元罰鍰。