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▲藍田國小校舍以低碳永續為核心，榮獲建築工程類「特優金質獎」。（圖／高市府教育局提供）

▲榮獲「特優金質獎」的鳳西國中光電排球場與屋頂光電工程，採獨特「沉入式基樁工法」，打造地面無凸點的安全運動場域，並以圓拱鋼構兼顧結構與美感。（圖／高市府教育局提供）

2026城市工程品質金質獎揭曉，高市府教育局攜手12校在公共工程、室內裝修、綠能、運動設施及通學步道等類表現亮眼，總計榮獲12項金質獎；其中藍田國小、鳳西國中雙雙勇奪最高榮譽「特優金質獎」，展現高雄推動生態、智慧、低碳、韌性校園的成果。今年高市學校參獎工程類型多元，從校舍新建、光電設施、廁所改善，到運動場及通學步道建置，透過優良施工品質、創新工法及永續設計，打造安全、健康、友善兼具美學的學習環境。此次獲獎學校包括公共工程建築類壽山國小；室內裝修工程類竹圍國小、華山國小、嘉興國小與旗山國小；運動設施工程類跑道工程有美濃國小與文賢國小；其他工程類通學步道工程由四維國小、立德國中與獅甲國中獲獎。綠能工程類太陽光電項目由藍田國小與鳳西國中榮獲「特優金質獎」。其中，因應楠梓區半導體產業廊帶人口進駐需求新建的藍田國小校舍，以低碳永續為核心，榮獲建築工程類「特優金質獎」。藍田國小今年開始招生，校舍規劃階段即將太陽能系統與建築美學整合，並採鋼骨結構、循環建材鋼網牆、陶粒板及環保塗料，大面積開窗搭配友善風環境設計，結合碳足跡標籤，打造低碳校園。同樣榮獲「特優金質獎」的鳳西國中光電排球場與屋頂光電工程，採獨特「沉入式基樁工法」，打造地面無凸點的安全運動場域，並以圓拱鋼構兼顧結構與美感；屋頂光電具遮陽、隔熱及降溫效益，更導入雲端24小時遠端監控及大數據分析，讓校園成為能源教育與社區共享的學習場域。高市府教育局長吳立森說，今年高雄市學校工程參與獎類型多元，藍田國小、鳳西國中雙雙獲「特優金質獎」，更是對工程品質與永續規劃的高度肯定，將持續攜手學校及專業團隊，從生態、智慧、低碳、韌性等面向精進校園建設，打造安全健康、友善共融、樂活成長及資源共享的優質學習環境，讓校園建築兼具功能、美學與環境永續價值。