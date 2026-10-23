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遺囑安排公開：骨灰一分為二

有「華人神探」之稱的國際知名刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月於美國病逝，享壽87歲。其遺孀蔣霞萍今日（23）在江蘇揚州墓園舉行追思暨安葬儀式。多位至親好友、學生特地前往致意，在現場蔣霞萍緊緊抱著丈夫的骨灰盒失聲痛哭，並透露李昌鈺的骨灰一分為二，一半安葬於揚州，一半留在美國。綜合媒體報導，蔣霞萍表示，考量李昌鈺一生穿梭東西的傳奇經歷，本次儀式也特別採用中西合璧的形式進行。家屬在墓穴中放入了他生前最珍視的警察徽章，作為陪葬物品。雖然李昌鈺原籍為江蘇如皋，但揚州是他與蔣霞萍晚年共同生活的地方，因此選擇在此讓其安息。對生死態度豁達的李昌鈺，生前早已簽署遺體器官捐贈協議，唯獨特別交代一定要「保留雙眼」。他過去曾以招牌幽默表示，「如果真有天堂或地獄，我還是得靠這雙眼睛吃飯，下輩子還要繼續破案」。針對外界先前對其安葬地點的諸多揣測，蔣霞萍在儀式結束後接受媒體訪問，首度揭露了李昌鈺生前對後事的縝密規劃。李昌鈺生前已立下清晰遺囑，將自己的骨灰均分為二，一半由現任妻子蔣霞萍處置，另一半則交由他與已故元配宋妙娟所生的子女安排。今日於揚州入土的正是蔣霞萍所保管的一半。她動情地表示，該處為雙穴墓，「等我百年之後，我的骨灰將會與先生這一半合葬，永不分離」。至於留在美國的另一半骨灰，目前由李昌鈺的子女保管。蔣霞萍說明，未來那一半骨灰預計會與2017年過世、曾與李昌鈺牽手半個世紀的首任妻子宋妙娟合葬。這項安排不僅圓了李昌鈺落葉歸根、與蔣霞萍相守的宿願，同時也周全照顧到與元配在美國深厚的家庭情感。