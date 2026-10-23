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中國女星田曦薇在陸劇《嫁金釵》中一人分飾兩角，飾演承安伯府真千金魏嬈，與侯府假千金君黛，還有兩個角色同時出現在一個畫面的片段，今（23）日官方也公開拍攝幕後，為了讓兩個田曦薇同時出現，導演不斷想辦法，還為了調整走位差點瘋掉，讓劇迷都笑翻。《嫁金釵》官方微博今日公開怎麼在同一個畫面拍出兩個田曦薇的幕後，導演想了半天後，教導田曦薇等下要怎麼走位，「我們現在要拍到兩個妳，同時在畫面裡。」接著田曦薇在排戲時，導演好不容易想到辦法，告訴田曦薇要怎麼走，沒想到馬上被田曦薇發現問題，「碧桃（丫鬟）是不是在這？」指出導演原本指出的位置剛好卡到碧桃，讓導演瞬間呆住，只能繼續想辦法。之後導演再度分析怎麼走位，這次是直接改了碧桃的位置，「我覺得這樣，碧桃妳一開始布菜在這，然後走到這去，等君黛叫妳斟完酒之後，妳站這邊去，剛好妳的位置暗示了她倆的結局。」要求碧桃先在中間布菜，再回到君黛身邊，然後斟完酒後，再站到魏嬈身邊，讓田曦薇分飾兩角時方便走位。田曦薇也配合導演完美演出，精湛演技備受稱讚。田曦薇這次在《嫁金釵》一人分飾兩角，且都是「惡女」人設，一個是囂張跋扈的假千金「君黛」，一個是頂替出嫁的夜香婦「魏嬈」，兩人命格迥異卻偏偏有著同一張臉，田曦薇靠著表情、語氣演繹出不同角色氛圍，讓該劇討論度不斷升高。