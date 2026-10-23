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薔琵颱風狂風掃台！中山區招牌懸空、台中紅綠燈掉落

▲台北市中山區有婦產科招牌懸掛半空，看起來搖搖欲墜相當驚險。（圖／翻攝自Threads@thilinh_meo）

▲台中國際會館附近有大型看板掉落，甚至還砸到車輛。（圖／翻攝自Threads@yuhsi_ouo）

10級暴風圈傍晚掃進北海岸 瞬間陣風恐達13級

薔琵颱風強風造成北台灣及台中多處設施受損，台北市中山區有婦產科招牌懸掛半空，台中西部濱海快速道路下方紅綠燈掉落，太平區店家招牌也因強風劇烈搖晃而收起，台中國際會館附近更有大型看板砸到車輛。氣象署表示，颱風10級風平均暴風半徑約120公里，傍晚後新北、宜蘭及基隆北海岸恐出現12至13級以上陣風，若颱風持續打轉，強風時間也可能延長；宜蘭山區則要嚴防超大豪雨。薔琵颱風帶來強風，不少民眾在Threads分享各地災情。台北市中山區一間婦產科診所的橫向招牌有一半掉落，懸掛在建築物上搖搖欲墜，所幸相關單位已迅速派員處理。台中也傳出多起狀況，西部濱海快速道路下方慢車道的紅綠燈被風吹落，只剩電線懸掛，在風中不斷擺動；太平區八方雲集的直立招牌也被強風吹得前後劇烈搖晃，店家已先行收起。此外，台中國際會館附近、黃馨慧議員的大型掛布看板掉落，甚至砸到車輛，目前已派人到場處理。薔琵颱風10級風平均暴風半徑約120公里，中央氣象署預報中心副主任伍婉華指出，今日傍晚過後，10級暴風圈將逐步掃進新北、宜蘭及基隆北海岸，平均風力可能達10級，瞬間陣風更上看12至13級以上。若颱風在東北部海域停留、打轉的時間拉長，當地強風也可能持續更久。氣象署提醒，今日宜蘭縣山區可能出現大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市及桃園市山區則有豪雨或大豪雨機率。此外，新北市、桃園市、宜蘭縣，以及新竹縣、苗栗縣、花蓮縣山區，須留意大雨或豪雨；基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮、台中及南投山區也可能出現大雨。