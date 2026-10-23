萬聖節還沒到，LINE聊天室已經提前變裝，LINE台灣今（23）日宣布，2026年萬聖節限定聊天室特效正式上線，只要輸入「萬聖節」、「不給糖就搗蛋」、「Halloween」任一組關鍵字，就能召喚換上萬聖節裝扮的熊大、莎莉，而且手機、電腦版都能使用，活動只到10月31日晚間10時59分。不過，如果覺得聊天時突然跳出動畫很干擾，也能透過LINE設定一鍵關閉。
LINE每逢萬聖節都會推出期間限定聊天室特效，今年也不例外。根據LINE台灣官方公告，2026年萬聖節聊天室特效自10月23日上午10時正式開放，將於10月31日晚間10時59分結束，只要在聊天室輸入指定關鍵字並送出，就能看到換上萬聖節裝扮的熊大、莎莉現身。
今年共有3組關鍵字，分別是：
萬聖節
不給糖就搗蛋
Halloween
手機LINE版本只要達12.0.0以上，首次輸入關鍵字觸發特效後，關鍵字就會變成可點選的連結，想再次欣賞動畫，只要點擊聊天室中的關鍵字即可重播，不必反覆傳送訊息。
LINE萬聖節特效不想看！1設定就能關閉動畫
雖然萬聖節特效增添不少節慶氣氛，但對於不喜歡聊天時突然出現動畫，或希望聊天室保持簡潔的使用者來說，其實可以直接關閉。根據LINE官方說明，「聊天室背景特效」功能預設為開啟，只要進入LINE設定將功能關閉，就能避免萬聖節動畫再次出現，LINE萬聖節聊天室特效關閉步驟：
開啟LINE App，點選「主頁」。
點選右上角齒輪圖示「設定」。
進入「聊天」。
找到「聊天室背景特效」。
將開關切換為關閉，即可停用動畫。
LINE萬聖節特效沒出現？確認版本、重新啟動App
如果輸入3組關鍵字後仍沒有看到動畫，可能與LINE版本、手機系統或背景特效設定有關。LINE官方公布，今年萬聖節特效支援iOS版LINE 9.15.0以上、Android版LINE 10.2.0以上，以及電腦版LINE 8.7以上。不過，Android 7.1以下系統因效能限制，無法支援聊天室特效。若裝置符合版本條件，仍無法正常顯示，建議先關閉LINE後重新開啟，再確認「聊天室背景特效」功能是否已啟用。若先前曾手動關閉，也必須重新開啟，才能看到限定動畫。
LINE Premium萬聖節限定圖示登場黑貓、南瓜共4款
除了免費聊天室動畫，今年LINE Premium也推出4款萬聖節限定App圖示，包括戴著巫師帽的黑貓、可愛小幽靈及搞怪南瓜等造型，搭配灰黃、紫色等不同配色，讓手機桌面也充滿萬聖節氣氛。
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今年共有3組關鍵字，分別是：
萬聖節
不給糖就搗蛋
Halloween
手機LINE版本只要達12.0.0以上，首次輸入關鍵字觸發特效後，關鍵字就會變成可點選的連結，想再次欣賞動畫，只要點擊聊天室中的關鍵字即可重播，不必反覆傳送訊息。
LINE萬聖節特效不想看！1設定就能關閉動畫
雖然萬聖節特效增添不少節慶氣氛，但對於不喜歡聊天時突然出現動畫，或希望聊天室保持簡潔的使用者來說，其實可以直接關閉。根據LINE官方說明，「聊天室背景特效」功能預設為開啟，只要進入LINE設定將功能關閉，就能避免萬聖節動畫再次出現，LINE萬聖節聊天室特效關閉步驟：
開啟LINE App，點選「主頁」。
點選右上角齒輪圖示「設定」。
進入「聊天」。
找到「聊天室背景特效」。
將開關切換為關閉，即可停用動畫。
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如果輸入3組關鍵字後仍沒有看到動畫，可能與LINE版本、手機系統或背景特效設定有關。LINE官方公布，今年萬聖節特效支援iOS版LINE 9.15.0以上、Android版LINE 10.2.0以上，以及電腦版LINE 8.7以上。不過，Android 7.1以下系統因效能限制，無法支援聊天室特效。若裝置符合版本條件，仍無法正常顯示，建議先關閉LINE後重新開啟，再確認「聊天室背景特效」功能是否已啟用。若先前曾手動關閉，也必須重新開啟，才能看到限定動畫。
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除了免費聊天室動畫，今年LINE Premium也推出4款萬聖節限定App圖示，包括戴著巫師帽的黑貓、可愛小幽靈及搞怪南瓜等造型，搭配灰黃、紫色等不同配色，讓手機桌面也充滿萬聖節氣氛。