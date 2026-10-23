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▲麗星郵輪持續打造策展式郵輪假期，透過音樂與藝術連結世代、傳承文化，讓每一段旅程都留下美好記憶。（圖／麗星郵輪提供）

擁有超過30年郵輪營運經驗的麗星夢郵輪StarDream Cruises，以全新品牌形象重返亞洲市場，致力打造兼具時尚、靈活與高品質的海上度假體驗。旗下船隊包括探索星號 Star Navigator、領航星號 Star Voyager。其中，探索星號自2025年3月自基隆首航，冬季轉往高雄；領航星號自香港啟航，航經基隆、高雄、澎湖、新加坡、雅加達、曼谷、胡志明市等亞洲熱門城市，未來將持續拓展亞洲版圖。FIR飛兒樂團歌手阿沁於日前受麗星郵輪邀請，登上旗下「探索星號」郵輪，與駐船樂團共同演出。從幕後創作到台前互動，阿沁來到郵輪上邀旅客接唱、一起合影，讓音樂現場宛如一場大型同學會KTV。同航程受邀登上探索星號的，還有當代書法家、墨兒藝術創辦人王貞懿。她提倡「以展覽取代比賽」，透過作品展示，讓孩子各自的觀察與想像獲得欣賞。此次墨兒藝術於探索星號公共空間展出作品，並舉辦「青花拾光．手繪藝術扇」課程，由王貞懿親自指導。大人與孩子以扇面為畫布，透過色彩與筆觸感受東方美學，也在共同創作中看見彼此不同的想像。麗星郵輪副總裁徐牧柔表示：「我們持續打造策展式郵輪假期，透過音樂與藝術連結世代、傳承文化，讓每一段旅程都留下美好記憶。」麗星郵輪將持續結合駐船演出團隊、藝人及藝文夥伴，豐富各航次的娛樂與文化體驗。搭配探索星號的餐飲與休閒設施，讓旅客既能享受各自喜愛的活動，也有全家共同參與的選擇。這份探索與交流的精神，也將延伸至2027年暑假「星海夏令營」，為親子假期增添學習與成長的樂趣。探索星號2027年全新航次已開放預訂，包含東京、大阪獨家航次，暑假另有兒童船票0元優惠；想在今年冬季出發，也可選擇聖誕釜山航程，或冬季「第五晚0元」適用航次。早鳥優惠每人每晚新臺幣3,100元起，旅客可提前協調假期，把握旅展優惠，選定心儀航次與艙等。