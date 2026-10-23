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體重破140公斤但健康無異狀

國情院研判金與正政治地位未顯著變動

針對近期在國際與社群網路上瘋傳的北韓領導人金正恩「死亡傳聞」，韓國國家情報院（國情院）於今（23）日向國會情報委員會進行緊急報告，明確指出相關謠言純屬「子虛烏有」。根據《朝鮮日報》報導，國情院今日前往國會會見情報委員會的朝野議員，就近期在國內外社群網路上迅速蔓延的金正恩「死亡傳聞」進行說明。國情院表示，經多方情報研判，該訊息完全為虛假內容，北韓最高領導階層並無異常動向。事實上，國情院在上個月底的國會情報委員會專案報告中，就曾對金正恩的健康狀況進行過詳細評估。當時國情院指出金正恩體重約在140公斤左右，屬於超重度肥胖，且具有心血管疾病的高風險因素。然而，儘管體重過重，但金正恩近期在視察北韓驅逐艦時，仍能毫無困難地小跑登上樓梯，肢體動作並無異狀。且北韓當局安排專屬醫療團隊對其進行24小時貼身健康管理，目前並未發現任何重大健康異常的徵兆。除了澄清死亡傳言外，國情院今日的報告內容也談及了北韓領導高層的最新動態。針對金正恩的妹妹金與正日前親赴南北韓軍事分界線視察一事，國情院向議員分析指出，這屬於例行性的政治與軍事宣示活動，尚無法據此認定金與正的政治地位或權力結構出現了根本性的轉變。此外，據現場與會議員透露，國情院在今日的會晤中，並未就外界關心的「美朝對話前景」或「金正恩訪中準備」等議題進行簡報。預計國情院將在10月29日舉行的國會情報委員會國政監查會議上，就北韓最新動向及各項國家安全議題提出更全面的分析報告。