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▲味全龍小將曾聖安，生涯面對中信兄弟洋投菲力士擊出2支全壘打，生涯對戰打擊率3成33。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

中華職棒37年台灣大賽G5明（24）日將持續在臺北大巨蛋點燃戰火，由取得3勝1敗「聽牌」優勢的味全龍，對決1勝3敗「背水一戰」的中信兄弟。兄弟推出G4後援登板、僅休2天的洋投菲力士（Felix Pena）先發，這也是他在此系列賽第3度登板。攤開生涯對戰數據，菲力士必須特別警戒郭天信與曾聖安，兩人對戰打擊率皆高達3成33；其中曾聖安更是連續2年從菲力士手中開轟，最近一轟便是在G2敲出的逆轉3分砲。此外，本季對戰打擊率破5成的張政禹，以及台灣大賽連續2場對戰敲安的蔣少宏，同樣是菲力士不可輕忽的重點。菲力士在今年台灣大賽曾扛下G2先發重任，當時面對龍隊主投4.1局失3分（2責失），隨後遭李凱威的強襲球擊中退場，最終兄弟以1：3吞敗，菲力士承擔敗投。短暫休息2天後，菲力士在G4延長賽第11局臨危受命後援登板，主投1局無失分，最終靠著隊友詹子賢敲出再見安打氣走龍隊，菲力士進帳1場後援勝。如今在僅休2天的嚴苛考驗下，菲力士再度扛起關鍵G5先發大任，迎來系列賽第3度與龍隊交鋒。菲力士今年4月來台加盟兄弟，開季前6場出賽苦吞4敗，防禦率一度高達6.00。7月底被降下二軍調整一個月後，菲力士重返一軍徹底脫胎換骨，隨後6場出賽繳出防禦率1.64的優質內容，表現與上半季判若兩人；不過例行賽季末依然一勝難求，留下12場出賽、0勝4敗，防禦率3.56的帳面成績。若拉長至近2年對戰來看，菲力士去年效力統一獅時，與龍隊交手4場拿下2勝，對戰防禦率僅1.73；今年轉戰兄弟對戰4場吞下1敗，對戰防禦率2.63。近2年合計與味全8度交手拿下2勝1敗，累積對戰防禦率為出色的2.16。攤開近2年生涯與龍隊打者的交手紀錄，郭天信與曾聖安的發揮最為亮眼。郭天信21打數敲出7支安打、選到3次保送，對戰打擊率達3成33；曾聖安則是9打數擊出3安含1發全壘打，對戰打擊率同為3成33，除了在今年台灣大賽G2敲出逆轉3分砲外，更是龍隊打線中唯一連續2年都能從菲力士手中開轟的「天敵」。除了郭天信與曾聖安外，龍隊主砲劉基鴻對戰打擊率也達3成16。若單看今年的交戰紀錄，菲力士絕對要嚴防張政禹，本季兩人交手10個打席，張政禹狂敲5支安打，對戰打擊率高達5成；而進入台灣大賽後，捕手蔣少宏面對菲力士3打數敲出2安，是龍隊陣中唯一連2場對戰都有安打演出的球員。面對這群對戰手感火燙的龍隊打者，菲力士能否展現壓制力，將直接決定兄弟能否續命。