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薔琵颱風打亂晶圓代工龍頭台積電（2330）原訂於本周六舉行的年度運動會，考量天候因素及員工安全，公司宣布取消活動。不過，員工期待的「運動會大紅包」並未受到影響。據了解，台積電內部已發信通知，今年特別獎金將加碼至每人3萬元，創下歷史新高。台積電董事長魏哲家先前曾表示，受惠於公司營收與獲利持續創高，未來也將持續努力，期許「不只今年，未來每一年都要創新高」。依循往年慣例，公司也會在運動會期間為符合資格的員工準備特別獎金，成為員工關注的年度福利之一。回顧去年，符合資格的基層及中階員工，包括職級60至64、20至26、31至33級（含副理），每人可領取2.5萬元特別獎金。今年發放金額進一步提高至每人3萬元，較去年增加5000元，再創歷年新高。