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颱風薔琵暴風圈籠罩全台，氣象署下午4時「風雨預報」資料顯示，北北基桃4縣市風力或雨勢達停班停課標準。台北市長蔣萬安今（23）晚8時宣布，確定明天（24）日再停班停課。針對今天是否提早宣布停班停課，蔣萬安今早曾說，一直依照過去慣例，都是基北北桃討論後一起在8點時宣布，今天也是聽取最新相關動態、風勢雨勢，再進行最後判斷是否停班課。蔣萬安說，目前聽取氣象團隊最新報告，昨天他們預測從今天開始到明天影響台北市最顯著。陣風可能來到8到11級，雨量在山區有可能達到400毫米。所以這次颱風確實影響台北市非常巨大，再次提醒所有市民注意安全，千萬不要大意。蔣萬安說，目前他到緊急應變中心聽取颱風動態，以及了解目前各區相關災情，北市府非常嚴肅以對，如臨大敵，會進行各項防颱整備作為。