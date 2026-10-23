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▲派翠克再度透過IG發聲，強調與耳機妹私約是為了工作。（圖／翻攝自派翠克IG@patrickliu0721）

男星派翠克今（23）日遭耳機妹男友爆料兩人深夜私約小酌後，他透過經紀人發聲否認，強調是朋友聚會。不過稍早，他再度於IG發聲，表示：「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約。」只是收工後到工作室討論工作，自己也不會過問對方私人感情狀態，並表示：「我也沒有任何需要隱瞞的事情。」再度否認緋聞。派翠克在稍早再度於IG發文澄清兩人關係，強調：「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約，就是跟公司的同事約好收工後到工作室討論工作。」他也表示自己不會去過問對方私人感情狀態，坦承深夜私約只是正常工作討論，「我也沒有任何需要隱瞞的事情。」最後派翠克喊話外界不要因片面資訊，就做不必要揣測，並表示後續不會再多做回應。回顧事件起源，耳機妹的王姓男友今日凌晨爆料，派翠克深夜與女友耳機妹單獨吃飯、喝酒至凌晨3點，之後還轉往其他地方續攤。男方表示耳機妹曾以「派翠克有女友」要他放心，但他仍感到不安，因此上網詢問：「我應該相信嗎？」隨後還補充耳機妹已關閉定位，讓他一度無法掌握女友去向，並在留言區標註派翠克帳號，質問：「別人的女友比較好玩嗎？」耳機妹男友的爆料火速引發熱議，對此，派翠克透過經紀人表示，自己近期連續工作多日，剛好趁收工後與同事聚會，「這幾天連續工作好幾天，今天收工，剛好跟同事去小酌一下，聊工作上的事宜。」至於耳機妹男友對兩人關係的質疑，派翠克則回應：「同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」針對昨天的事情，還是簡單說明一下。從頭到尾都不是什麼奇怪的私約，就是跟公司的同事約好收工後到工作室討論工作。至於對方的私人感情狀態，本來就不是我會過問的事情。就是一次很正常的工作討論，我也沒有任何需要隱瞞的事情。希望大家不要因為片面的資訊，就做出不必要的揣測，後續針對此事，也就不再多做回應了，謝謝大家關心。