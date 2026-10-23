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薔琵颱風席捲全台，原訂今（23）日將舉行的金鐘獎節目類頒獎典禮延後舉行，未料稍早宣布明北北基再度停班課，因此兩天的典禮順延至25日（週日，節目場）及26日（週一，戲劇場），星光大道開始時間為晚間5時，頒獎典禮晚間7時舉辦。第61屆金鐘獎協辦單位三立電視台稍早發布公告，因受薔琵颱風持續影響，台北市政府宣布明日停止上班上課，因此節目類與戲劇類金鐘獎，依序順延至25日、26日舉辦。這也是史上頭一遭金鐘獎受到颱風影響而延後兩天舉辦的案例。⚠️ 【第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮延期公告】 ⚠️因受薔琵颱風持續影響，臺北市政府已宣布明日（10/24）停止上班上課。考量典禮全體人員之安全，第61屆金鐘獎頒獎典禮日程異動如下：▲節目類與戲劇類金鐘獎，依序順延至 10/25（週日，節目場）及10/26 (週一，戲劇場），星光大道開始時間為晚間5時、頒獎典禮則於晚間7時舉辦，將持續關注颱風動向及市府公告，隨時更新相關資訊。此外，【最具人氣綜藝節目獎】決選投票已於 10/23（五）17:00 截止，【最具人氣戲劇節目獎】決選投票亦維持於 10/24（六）17:00 截止，最終票選結果將於兩場典禮中公布。也再次提醒，星光大道活動將於台北流行音樂中心表演廳廳內舉行，不開放一般民眾觀禮，無典禮入場券的民眾請勿前往，歡迎大家透過官方轉播，一同鎖定第61屆金鐘獎✨🌧️ 請大家務必做好防颱準備、注意自身出入安全，也持續鎖定官方社群獲取最新資訊