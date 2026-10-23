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終止營運非因虧損而是策略考量

華僑大亨李光前創立 近年傳統食品業務相繼淡出

擁有92年歷史、承載許多代馬來西亞人童年回憶的著名老字號「南益餅乾」（Lee Biscuits），即將正式告別市場。南益集團高層日前證實，位於柔佛州笨珍的生產基地將於10月底全面終止營運。隨著這座歷史悠久的廠房熄燈，旗下約300名員工將全數面臨遣散，廠房與設備等相關資產也預計全數對外尋求出售。綜合媒體報導，知情人士指出，廠方早在上個月便已開始向合作供應商及客戶發出停產通知。目前管理層正全力處理約300名受影響員工的遣散與善後事宜，而笨珍廠房及周邊資產在月底關閉後，將不再保留於集團名下，後續將陸續進行轉售。據了解，南益餅乾本次停業並非出自經營不善或業務虧損，而是源於南益集團整體的商業佈局與長期規劃考量。雖然集團目前尚未對外詳細說明具體細節，但消息來源明確透露，南益集團未來將不再涉足餅乾製造領域，內部亦完全沒有開發新餅乾品牌或轉型重新上市的打算，意味著南益餅乾品牌將徹底劃下句點。總部設於笨珍的南益餅乾，旗下生產的蘇打餅、瑪莉餅及香蕉酥等傳統糕餅，長期以來都是新馬家庭不可或缺的庶民美食。這項消息曝光後，隨即在社群網路上引發廣泛的懷舊與不捨浪潮。許多新馬民眾紛紛感嘆，「又一個從小吃到大的童年味道消失了」、「家中的長輩與小孩一直都很喜歡他們家的產品」，對這家老字號的落幕感到十分惋惜。南益餅乾的歷史可追溯至1934年，由享譽東南亞的著名華僑企業家暨慈善家、被尊稱為「橡膠與黃梨大王」的李光前於新加坡一手創辦。隨著業務發展，生產線於1955年遷移至柔佛淡杯，並在2005年搬遷至現今的笨珍。值得關注的是，這已是南益集團近年在柔佛州劃下句點的第二家老字號食品廠。此前，集團旗下位於新山士姑來八哩半、同樣擁有悠久歷史的黃梨罐頭加工廠，已於2023年11月正式結束營運，當時也曾震撼新馬社會。