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▲美國內華達大學副教授王宏恩（Austin Wang）（圖／截自臉書）

颱風薔琵來襲，台灣本島幾乎所有縣市23日都停班停課，暴風圈傍晚已籠罩台灣大部分地區。北北基桃四市23日晚間8點再度宣布，24日（週六）停止上班上課，讓颱風假一路放到週末。美國《紐約時報》22日報導指出，在台灣，颱風不只是帶來淹水和災情的熱帶風暴，甚至可能「左右一位市長的連任成敗」；專家研究發現，在選舉年，縣市首長宣布放颱風假的機率會增加31%。北北基桃四市23日晚間8點共同宣布，24日停止上班上課。中央氣象署預估，薔琵24日晚間才會逐漸遠離台灣，期間受地形影響，不排除滯留打轉，北部和宜蘭山區雨勢仍可能持續增強。各縣市政府也提醒，低窪和沿海地區民眾要注意安全，做好防颱準備。這次颱風假剛好碰上光復節連假，許多人週五一早就離開台北，往返的高鐵車票週四就已幾乎售罄。超市也加碼囤貨，瓶裝水、生鮮蔬果和泡麵等民生必需品都成了搶手貨，網友更在社群上分享連假要追劇、補眠的計畫。《紐約時報》指出，台灣每年夏季到秋季都會遭遇數次颱風，縣市首長必須決定是否宣布放「颱風假」，讓政府機關、學校和多數企業停班停課。紐時提到，一度增強為超級颱風的薔琵，是2026年以來全球最強的風暴，預估將掠過台灣東北部，帶來豪雨和每小時141英里（約227公里）的強風。台北市長蔣萬安22日宣布23日放颱風假，並提醒市民注意安全。紐時指出，這個決定對許多人來說並不意外，除了天氣預報本身，蔣萬安也將在11月下旬面臨連任選舉，而颱風假向來深受民眾歡迎，大家通常會待在家裡；但如果颱風威力比預測的弱，許多人就會去逛街、看電影或唱KTV。紐時也特別提到，國民黨籍的蔣萬安，正和人氣很高的民進黨立委沈伯洋陷入激烈選戰。紐時指出，由於颱風是台灣日常生活中很常見的一部分，是否放颱風假這類決定，對選民來說很重要。紐時引述《關鍵評論網》的統計，2001年到2023年間，台北市共放了40天颱風假，平均每年將近2天；常受颱風重創的東北部沿海縣市，如宜蘭，同期則放了45天。研究颱風假選舉政治學的美國內華達大學副教授王宏恩（Austin Wang）指出，在選舉年，縣市首長宣布停班停課的機率會增加31%。他解釋，和其他需要數月甚至數年才能評估成效的政策不同，颱風假決策對不對，一到兩天內就見分曉；加上只要市長辦公室就能決定，責任完全落在市長身上。王宏恩說：「這對民眾來說，是一個非常容易用來評估現任者表現好壞的標準。」他也表示，到了連任選舉時，「人們會記住市長做出了正確還是錯誤的決定」。不過，颱風假和選票的關係，也沒有那麼單純。王宏恩過去在《關鍵評論網》發表的研究，分析2005年到2015年的颱風假決策，發現縣市長每多「放對」一天颱風假，連任得票率大約增加2%；但放假後天氣晴朗，或該放沒放導致風雨過大，選民並沒有明顯在選票上懲罰現任者。他認為，研究沒有證據顯示隨便放假就能討好選民，選民在意的，是能不能在風雨前後保障安全、有時間做準備和重建。紐時也提到，沒有必要地放假，可能對候選人帶來反效果。企業通常反對放颱風假，因為會增加營運成本，多數企業當天仍要照常支付員工薪水；若台北市停班停課，台股當天也會休市。紐時舉例，今年7月巴威颱風（Bavi）逼近台灣時，蔣萬安宣布週五放假，讓市民為週末來襲的颱風做準備，當時就被名嘴和政治對手批評發明「防颱準備假」，純粹是為了討好選民。但如果太慢宣布放假，後果可能更糟。紐時指出，今年6月颱風米克拉（Mikra）接近台灣時，新竹市長和新竹縣長因為沒有宣布放假而遭到批評，隔天新竹縣長楊文科公開道歉，並宣布停班停課，米克拉最終造成2人死亡。就連總統賴清德，也曾因颱風假決策同時被稱讚和嘲諷。2012年8月天秤颱風逼近台南時，時任台南市長的賴清德決定照常上班上課，結果颱風影響輕微，讓他贏得「賴神」的封號。不過到了隔年，他再度頂住壓力不放假，颱風卻在台南引發嚴重淹水，最後只能公開道歉。賴清德23日也在中央災害應變中心提醒，九合一選舉的候選人如果舉辦競選活動，要注意颱風警報、做好防範，避免造成傷亡。颱風假放與不放，考驗的不只是縣市首長對天氣的判斷，更是對民眾安全的責任。在選戰白熱化的此刻，薔琵颱風帶來的除了風雨，也是一場考驗地方首長的「期中考」；但無論選情如何，專家提醒，民眾在意的終究是能否平安度過風雨，而不是多放一天假。