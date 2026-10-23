受到薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）影響，臺北市今（23）晚宣布明（24）日停止上班上課，原定明日於臺北大巨蛋舉行的中華職棒37年台灣大賽G5也宣布因雨延賽，比賽順延至10月25日下午5點05分進行，1勝3敗的中信兄弟又獲得1天「回血日」，可以更彈性操作洋投布局。此外，由於大巨蛋10月27日起檔期已滿，台灣大賽必須離開大巨蛋，聯盟公告指出，目前尚未確定G7場地。
臺北市明再度停班停課 台灣大賽G5連2天延賽
原訂今日舉行的台灣大賽G5，受到薔琵颱風侵台影響，臺北市政府昨晚宣布停班停課，台灣大賽G5至G7的賽程也往後推延。聯盟下午公布明日的先發投手，由味全龍蔣銲（John Gant）對決中信兄弟菲力士（Felix Pena），不料雙北今晚雨勢、風勢未減緩，臺北市政府再度於今晚8點宣佈，明日再停班停課一日，台灣大賽G5又再次延賽。
G5賽事因颱風連續2天延賽，對目前1勝3敗的兄弟而言，無疑是一大利多，G4登板後援的勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士可以多獲得1天「回血日」，從休2天變成休3天；G3先發的羅戈（Nivaldo Rodriguez）直接從休3天變成休4天，進入「投一休四」投球節奏，有機會直接取代菲力士扛下10月24號的G5之戰。
兄弟投手群多一天「回血日」 聯盟公告G7場地未定
牛棚方面，左投呂彥青從G2起連續3戰登板，在確定連續2天延賽後，獲得充分的3天休息時間，G5可以再度登板救援。站在龍隊的角度可能不是好消息，龍隊前4戰投手群正常調度，並無選手過度出賽，明日原定先發投手蔣銲等於G1後休息6天變成休息7天，差別不是最大。
值得一提的是，在連續2天受颱風影響延賽的情況下，G7將會延至10月27日舉行，但屆時大巨蛋檔期已滿，加上龍隊天母大本營正在進行整修工程，台灣大賽可能被迫延至其他場地進行，聯盟也宣布，「G7場地未定。」
⚾中職37年台灣大賽賽程
📍【2026台灣大賽延賽公告】
一、2026台灣大賽第5戰因持續受颱風影響，本場比賽將延至10月25日(日)17:05進行，原第6、第7戰比賽日程接續順延。
二、2026台灣大賽第5至第7戰賽程調整如下：
G5 - 10月25日(日)
場地：臺北大巨蛋
開賽時間：17:05
G6 - 10月26日(一)
場地：臺北大巨蛋
開賽時間：15:05
G7 - 10月27日(二)
場地：未定
開賽時間：18:35
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原訂今日舉行的台灣大賽G5，受到薔琵颱風侵台影響，臺北市政府昨晚宣布停班停課，台灣大賽G5至G7的賽程也往後推延。聯盟下午公布明日的先發投手，由味全龍蔣銲（John Gant）對決中信兄弟菲力士（Felix Pena），不料雙北今晚雨勢、風勢未減緩，臺北市政府再度於今晚8點宣佈，明日再停班停課一日，台灣大賽G5又再次延賽。
G5賽事因颱風連續2天延賽，對目前1勝3敗的兄弟而言，無疑是一大利多，G4登板後援的勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士可以多獲得1天「回血日」，從休2天變成休3天；G3先發的羅戈（Nivaldo Rodriguez）直接從休3天變成休4天，進入「投一休四」投球節奏，有機會直接取代菲力士扛下10月24號的G5之戰。
兄弟投手群多一天「回血日」 聯盟公告G7場地未定
牛棚方面，左投呂彥青從G2起連續3戰登板，在確定連續2天延賽後，獲得充分的3天休息時間，G5可以再度登板救援。站在龍隊的角度可能不是好消息，龍隊前4戰投手群正常調度，並無選手過度出賽，明日原定先發投手蔣銲等於G1後休息6天變成休息7天，差別不是最大。
值得一提的是，在連續2天受颱風影響延賽的情況下，G7將會延至10月27日舉行，但屆時大巨蛋檔期已滿，加上龍隊天母大本營正在進行整修工程，台灣大賽可能被迫延至其他場地進行，聯盟也宣布，「G7場地未定。」
⚾中職37年台灣大賽賽程
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 0：3 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 1：3 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 6：0 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 4：5 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月26日
|15：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月27日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|未定
一、2026台灣大賽第5戰因持續受颱風影響，本場比賽將延至10月25日(日)17:05進行，原第6、第7戰比賽日程接續順延。
二、2026台灣大賽第5至第7戰賽程調整如下：
G5 - 10月25日(日)
場地：臺北大巨蛋
開賽時間：17:05
G6 - 10月26日(一)
場地：臺北大巨蛋
開賽時間：15:05
G7 - 10月27日(二)
場地：未定
開賽時間：18:35
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