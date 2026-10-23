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⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 0：3 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 1：3 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 6：0 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 4：5 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月26日 15：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月27日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 未定

📍【2026台灣大賽延賽公告】

受到薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）影響，臺北市今（23）晚宣布明（24）日停止上班上課，原定明日於臺北大巨蛋舉行的中華職棒37年台灣大賽G5也宣布因雨延賽，比賽順延至10月25日下午5點05分進行，1勝3敗的中信兄弟又獲得1天「回血日」，可以更彈性操作洋投布局。此外，由於大巨蛋10月27日起檔期已滿，台灣大賽必須離開大巨蛋，聯盟公告指出，目前尚未確定G7場地。原訂今日舉行的台灣大賽G5，受到薔琵颱風侵台影響，臺北市政府昨晚宣布停班停課，台灣大賽G5至G7的賽程也往後推延。聯盟下午公布明日的先發投手，由味全龍蔣銲（John Gant）對決中信兄弟菲力士（Felix Pena），不料雙北今晚雨勢、風勢未減緩，臺北市政府再度於今晚8點宣佈，明日再停班停課一日，台灣大賽G5又再次延賽。G5賽事因颱風連續2天延賽，對目前1勝3敗的兄弟而言，無疑是一大利多，G4登板後援的勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士可以多獲得1天「回血日」，從休2天變成休3天；G3先發的羅戈（Nivaldo Rodriguez）直接從休3天變成休4天，進入「投一休四」投球節奏，有機會直接取代菲力士扛下10月24號的G5之戰。牛棚方面，左投呂彥青從G2起連續3戰登板，在確定連續2天延賽後，獲得充分的3天休息時間，G5可以再度登板救援。站在龍隊的角度可能不是好消息，龍隊前4戰投手群正常調度，並無選手過度出賽，明日原定先發投手蔣銲等於G1後休息6天變成休息7天，差別不是最大。值得一提的是，在連續2天受颱風影響延賽的情況下，G7將會延至10月27日舉行，但屆時大巨蛋檔期已滿，加上龍隊天母大本營正在進行整修工程，台灣大賽可能被迫延至其他場地進行，聯盟也宣布，「G7場地未定。」一、2026台灣大賽第5戰因持續受颱風影響，本場比賽將延至10月25日(日)17:05進行，原第6、第7戰比賽日程接續順延。二、2026台灣大賽第5至第7戰賽程調整如下：場地：臺北大巨蛋開賽時間：17:05場地：臺北大巨蛋開賽時間：15:05場地：未定開賽時間：18:35