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隨著2026年大聯盟例行賽落幕，今年自由球員市場（FA）最炙手可熱的「最大魚」非兩屆美聯塞揚獎得主、左投史庫柏（Tarik Skubal）莫屬。如同過去幾年的賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平以及索托（Juan Soto），史庫柏無疑是本屆自由市場最閃耀的球星。大聯盟官網資深內部專家費恩森（Mark Feinsand）特別撰文深度剖析史庫柏的市場行情，點名全聯盟共有6支豪門與強權球隊具備爭奪資格，更指出其即將簽下的天價巨約，極有可能同時打破大聯盟投手史上「最高總額」與「最高年均薪」雙料歷史紀錄！現年29歲的史庫柏在2026年賽季繳出12勝7敗、防禦率2.72、158.2局狂飆186次三振的亮眼數據，每局被上壘率（WHIP）低至0.96。雖然季中曾因手肘微創手術缺陣6週，但他季中轉戰洛杉磯道奇隊後先發10場防禦率僅2.61，分區系列賽面對勇士隊更繳出6局失1分的好投。數據統計顯示，史庫柏自2022年屈肌腱手術復出以來，在103場先發中豪取50勝20敗、防禦率2.47，累積高達21.2的勝利貢獻值（fWAR），實力與宰制力遙遙領先全聯盟所有投手。儘管手肘過往病史是潛在買家唯一需要留意的風險，但其頂級數據與壓倒性球威，仍將引發全聯盟最瘋狂的搶人大戰。費恩森在分析中指出，以下6支球隊被視為角逐史庫柏的最有力競爭者：▪️洛杉磯道奇隊：季中透過交易引進史庫柏，雙方已經歷3個月蜜月期。史庫柏賽後公開盛讚道奇是不可思議的球團，能穿上道奇球衣深感榮幸；在追求頂級FA方面，道奇永遠不容忽視。▪️底特律老虎隊：雖然季中將其交易，但史庫柏曾公開表示「非常樂意重返老虎隊」。老虎是否會在換回新秀後再以超級肥約簽回前王牌，取決於球團是否願意參與天價競價。▪️紐約大都會隊：連續兩年無緣季後賽，老闆柯恩（Steve Cohen）極可能再度開出支票簿。在簽下索托後，柯恩是否會再砸下史上最大投手合約補強先發輪值令人期待。▪️芝加哥小熊隊：今冬面臨包括今永昇太、高斯曼（Kevin Gausman）、彼得森（David Peterson）、波伊德（Matthew Boyd）與霍姆斯（Clay Holmes）等5位先發投手投入自由市場的輪值真空，補強迫在眉睫。小熊隊史從未開出超過2億美元合約，若想爭奪史庫柏，必須打破隊史舒適圈。▪️多倫多藍鳥隊：過去積極參與大谷與索托的爭奪戰，去年冬天更砸重金簽下希斯（Dylan Cease），亟需頂級輪值深度的藍鳥極可能出手試探。費城費城人隊：營運總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）向來熱衷於在自由市場重磅引援，且史庫柏的經紀人波拉斯（Scott Boras）過去多次與費城人促成哈波（Bryce Harper）等人之重磅合約，費城人是極具威脅的黑馬。在合約價值方面，大聯盟投手史上最大保證總額為山本由伸與道奇簽下的12年3.25億美元；而最高年均薪（AAV）紀錄則由薛澤（Max Scherzer）與韋蘭德（Justin Verlander）共同保持的4333萬美元。費恩森引述大聯盟多位球團高層與經紀人的評估指出，史庫柏的下一份新合約極可能「同時超越這兩項紀錄」！加上12月1日大聯盟現行勞資協議即將到期帶來的停擺變數，史庫柏是否會在11月提前引爆簽約潮，將是全球棒壇最關注的焦點。