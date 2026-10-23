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優先恢復公用設施 分歧線放最後

薔琵颱風今（23）日暴風圈逐漸籠罩台灣，截至晚間20時，全國曾停電戶數超過14.6萬戶，現已復電逾12.2萬戶，復電率近84%。目前主要停電區域集中在嘉義縣、高雄市、雲林縣及台南市，入夜後，北部及東北部可能受颱風影響較劇，台電已啟動跨區支援機制，調度中南部共5區處、15個工作班北上支援。台電表示，部分地區入夜後風雨可能持續增強，由於夜晚視線不佳、樹木傾倒等障礙物也會增加搶修困難。台電會視風雨狀況，並兼顧安全前提下，儘速搶修復電，也籲請民眾給予台電同仁耐心及包容。考量入夜後，北部及東北部可能受颱風影響較劇，台電已啟動跨區支援機制，調度中南部共5區處、15個工作班北上支援，即時因應災情規劃搶修進程。目前台電持續與各地方政府、交通部門等相關單位通力合作，遇有倒塌路樹或路障阻礙搶修，或道路坍方影響工程車輛通行等情況，台電會立即請求相關單位協助排除障礙，以提升搶修效率。台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。台電提醒，民眾若發現停電，或路上遇損壞斷落的電線、傾倒的電力設備等，可使用「台灣電力APP」停電報修，或於台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢、通報，台電搶修人員會儘速前往處理，切勿自行撿拾碰觸，以確保安全。