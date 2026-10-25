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▲小鬼（左）去世後，《綜藝玩很大》團隊在悲痛之餘將他生前錄製好的5集遺作如期播出，並封他為節目「永遠的黑隊小隊長」。（圖／綜藝玩很大IG＠mr.player.tw）

▲坤達在閃兵案爆發後向《綜藝玩很大》無限期告假，並暫時離開螢光幕，消失約10個月。（圖／又離題了YouTube）

長青外景遊戲節目《綜藝玩很大》入圍今年金鐘獎「綜藝節目獎」與「最具人氣綜藝節目獎」，該節目開播至今12年，發生過不少大事件，如主持人小鬼（黃鴻升）年僅36歲猝逝、坤達找槍手代測血壓規避兵役，連台北市長蔣萬安都參與過兩次錄影，掀起不少話題。《綜藝玩很大》在2018年8月舉辦新任小隊長選拔活動，小鬼最終獲得粉絲高達13萬票，正式入主節目的主持陣容，擔任黑隊小隊長，他後來在節目中的盡心竭力、幽默風趣的表現深受「玩粉」喜愛，隔年首度獲得金鐘獎提名。沒想到，2020年9月16日，小鬼因為主動脈剝離造成血管阻塞，不幸在北投家中猝逝，噩耗震驚演藝圈，《綜藝玩很大》團隊在悲痛之餘將他生前錄製好的5集遺作如期播出，並封他為節目「永遠的黑隊小隊長」。2025年10月，檢警大規模偵辦演藝圈集體「閃兵案」，令外界震驚的是逃兵名單中赫然出現坤達的名字，當時人在國外工作的他，隨即取消行程返台，一落地便遭檢警拘提上銬，坤達隨後承認花了20萬至30萬元找槍手偽造重度高血壓病歷，讓他順利取得免役證明。坤達在閃兵案爆發後向《綜藝玩很大》無限期告假，並暫時離開螢光幕，消失約10個月後，他首度和吳宗憲、KID在節目粉專的中秋節祝賀影片中同框，並吐露希望能趕快和團隊再次重聚的心聲，憲哥受訪時也曾經說，期待坤達負完該負的責任後能有機會重返節目。《綜藝玩很大》在台綜歷史上具有指標性，就連平時日理萬機的台北市大家長蔣萬安都上過節目，2024年2月播出的春節特輯中，蔣萬安首次登上節目擔任特別嘉賓與關主，在節目中與KID、吳宗憲等人互動，還親自參與猜燈謎比賽。今年3月《綜藝玩很大》播出第594集，節目移師台北大巨蛋、台北101、士林夜市等景點錄製，蔣萬安再度以一身輕裝驚喜「亂入」，他化身為「最強外援」加入遊戲，親自帶隊闖關並成功拿下首勝，連兩次到節目中作客都製造不少娛樂效果。