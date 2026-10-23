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▲工藤靜香台北演唱會如期舉行，不受薔琵颱風影響。（圖／寬宏藝術）

日本歌壇天后工藤靜香明（24）日晚間7點30分將在台北國際會議中心（TICC）舉辦《Shizuka Kudo 2026 "Dynamic" CONCERT in TAIPEI》演唱會，為了避開薔琵颱風帶來的強風，她臨時更改機票，提前於22日平安抵台；不過，台北市長蔣萬安今（23）日晚間8點宣布，台北市24日繼續停班停課，歌迷原以為演出會取消，但主辦單位寬宏藝術隨即公告「演出將照常舉行」，因為TICC並非台北市政府所屬場館，不會因市府宣布停班停課就必須取消活動，但考量颱風天交通及安全問題，主辦單位也開放無法到場的觀眾申請退票，免收退票手續費。工藤靜香明晚的演唱會將依原定時間、地點舉行，不受台北市停班停課公告影響。主辦單位表示，考量薔琵颱風可能造成交通不便，提醒歌迷密切留意天氣及交通狀況，並以自身安全為優先，若因風雨無法前往現場，皆可辦理退票，申請期限至10月30日為止，已取票與尚未取票的觀眾須依不同方式辦理，逾期不予受理。至於退票程序，尚未取票的歌迷可填妥退票申請書，透過電子郵件或傳真提出申請；已領取實體票券者，則須將票券正本、申請書及相關資料掛號寄回寬宏藝術。信用卡購票預計11月5日辦理刷退，ATM轉帳或超商現金付款者，則會將票款匯入原訂購人帳戶，詳細規定以主辦單位公告為準。至於台北市已宣布停班停課，為何工藤靜香仍能照常開唱？根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，政府宣布停班停課，主要適用於各級政府機關及公私立學校，民間企業並非一律強制停止營運，而是依相關勞動法令及勞資協商處理。台北國際會議中心由外貿協會營運，並非台北市政府所屬場館，因此不能直接以市府宣布停班停課，認定演唱會必須取消；不過，活動能否舉行仍須考量場地安全、交通狀況及工作人員的出勤權益。其實工藤靜香這趟台灣行早已因颱風打亂原定計畫，她原本預計23日抵台，得知薔琵颱風逼近後，擔心航班受到強風影響，臨時將機票提前一天，趕在22日下午先行抵達台灣，為演唱會做準備。過去她多次來台，都以親民作風受到歌迷喜愛，面對接機粉絲的拍照、簽名要求也相當配合；這次為了順利履行與台灣歌迷的約定，連來台時間都緊急調整，如今人已平安抵達，演唱會也確定不延期。