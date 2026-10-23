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中度颱風「薔琵」暴風圈持續籠罩全台，中央氣象署風雨預報指出，北台灣與各沿海地區風雨越晚越強烈，北北基桃4縣市已於今（23）日晚間8時同步宣布明（24）日持續停止上班、停止上課。考量全體球員、球迷及賽事實務參與人員安全，台灣兩大職籃聯盟TPBL與PLG於今晚先後發布賽事異動公告，原訂於24日進行的例行賽全數宣告延期舉行。台灣職業籃球大聯盟（TPBL）晚間向各媒體發布緊急賽事延期通報，考量颱風風雨威脅與人員往返安全，原訂於10月24日進行的2場例行賽全數延期，包括原訂由福爾摩沙夢想家對決新竹御頂攻城獅的G-003賽事，以及臺北台新戰神對決新北中信特攻的G-004賽事。TPBL聯盟表示，後續補賽的確定日期與比賽時間將另行公告，相關退換票作業及球迷票務權益，均以各主場球團官方公告為準，同時呼籲球迷務必密切注意自身安全、落實各項防颱準備。P. LEAGUE+（PLG）聯盟亦同步發出官方賽事異動公告指出，因應行政院人事行政總處與桃園市政府宣布10月24日停止上班上課，為確保人員安全，原訂於民國115年10月24日（週六）在桃園巨蛋進行的例行賽編號G01焦點戰——【臺北富邦勇士】交手【桃園璞園領航猿】，確定延期至民國116年1月13日（星期三）原場地舉行。相關賽事退票與票務配套細節，敬請球迷留意桃園璞園領航猿球團官方最新公告。