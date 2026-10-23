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颱風薔琵逼近，外界關注停班課資訊，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出把股市與颱風停班課脫鉤構想，遭到現任市長蔣萬安競選辦公室質疑「權責搞不懂」，沈則回擊，此事跟松機遷移一樣，需要中央、地方共同參與，蔣拋遷松機OK、他跟金管會討論股市就不OK？不懂在罵什麼。國民黨新北市長參選人李四川今（23）日參戰，直言市長的責任不能只停在公布標準，更要確保市民安全，提出改革要把安全配套說清楚，不然就是搶議題的空話。李四川說，颱風假怎麼決定，當然要公開透明。但市長的責任，不能只停在公布標準，更要確保市民安全。他做過雙北副市長，知道每一次停班停課決策，背後都是具體的風險考慮。李四川指出，學生上下課、住在災害潛勢區的居民、易淹水地區等住戶，風險係數是第一個判斷，颱風會不會帶來重大的災害。雙北通勤的民眾、騎機車經過華江橋、忠孝橋、福和橋等市民，能不能平安到公司、平安到家？還有其他許許多多的因素，風雨數字只是依據之一，有經驗、負責任的市長一定要考慮到、講得出市民可能面臨的風險。李四川表示，股市要不要與颱風假脫鉤，可以討論。但不能只談交易能否照常，卻不回答金融從業人員如何安全上班、配套由誰負責。公開標準，他支持；提出改革，請把安全配套一起說清楚，不然就是搶議題的空話。股票市場如何運作，可以調整。市長對市民安全的責任，不能脫鉤。