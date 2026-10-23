薔琵颱風影響航班，臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」提醒旅客，班機取消或延誤時，千萬不要急著自行退票，以免被認定為自願退票而遭扣費。可以依照6步驟來處理，包含「查詢替代航班、確認退改方案、聯繫原開票單位、同步確認去回程、通知住宿及行程業者，最後保存證明與收據」。已投保旅遊不便險者，也要先確認保障範圍及理賠文件，出發前更要再查詢一次航班資訊。
薔琵颱風攪局航班取消怎麼辦？6步驟自救
1.查詢航班安排
收到航班取消或異動通知後，應先登入航空公司官網、App，或當初訂票的平台，確認是否有替代航班、可調整的日期，以及退票申請方式。如果航空公司提供新航班，務必確認起飛時間及起降機場，再評估是否符合自己的行程安排，再決定是否接受。
2.別急著自行退票
確認替代航班後，應評估是否繼續行程，或選擇取消。若新航班時間可以接受，就進一步確認改搭方式；若無法接受，也應先了解航空公司提供的退改方案。
「不奇而遇 Steven & Sia」特別提醒，在決定採取哪種處理方式前，千萬不要直接使用一般退票流程，以免被系統認定為「自願退票」，依照原本票價規則收取費用。部分促銷機票甚至可能只能退回部分稅金。
此外，若航空公司已公布因颱風推出的特殊退票、改票措施，也可以先確認自己是否符合適用資格，不一定要等到航班正式取消後才開始查詢。
3.聯絡原開票單位
機票若是在航空公司官網或App購買，可直接向航空公司詢問；若透過旅行社或第三方訂票平台購票，則應先聯繫原開票單位，因為部分退票、改票作業仍須由原開票單位辦理。
聯繫時也要問清楚適用的退改方案、辦理方式，以及是否會額外收取服務費，避免因不熟悉流程而產生不必要的支出。
4.同步確認去回程
「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，如果去程、回程是開在同一張來回機票上，應請原開票單位一併確認回程及其他航段能否退改，不要以為去程處理完成，就代表整趟行程都已安排妥當。
若去程與回程分開購買，即使搭乘同一家航空公司，也必須分別向相關單位詢問及辦理，不能假設其中一張機票完成退改後，另一張就會自動調整。
5.通知飯店及行程業者
儘速聯繫飯店、接送、租車及一日遊業者確認能否免費取消、改期，或減免相關費用。若訂單仍在免費取消期限內，且確定無法入住，可在期限內辦理取消；如果已超過免費取消期限，則建議先聯繫訂房平台客服及業者，提供航班取消通知，詢問是否能協助改期或減免費用。部分業者可能願意依實際狀況協助，但仍須以對方確認的結果為準。
「不奇而遇 Steven & Sia」示警，不要未經確認就直接在平台按下取消，否則系統可能先依照原訂單規則扣款，後續再協調反而更加麻煩。
如果只是延後一天抵達，後續幾晚仍會入住，也務必主動通知飯店，確認能否保留剩餘住宿。部分飯店若發現旅客第一晚未到，可能將訂單視為「No Show」（未入住），進而取消後續住宿，因此即使只晚到一天，也要先聯繫飯店確認安排。
6.保存證明與收據
整理並保存所有相關資料，包括電子機票及原始行程、航空公司取消通知、航班取消或延誤證明、改搭航班的機票與登機證、額外住宿費、交通費及餐費收據、重新購票與退費紀錄，以及飯店、訂票平台的處理回覆。
其中，航空公司開立的「航班取消／延誤證明」尤其重要，旅客應主動詢問申請方式或下載管道，避免需要辦理理賠時才發現缺少文件。
若已購買旅遊不便險，也可先聯絡保險公司，確認保單保障項目及應備文件。不同保單的理賠方式可能不同，有些是在延誤達到指定時數後提供定額理賠，有些則針對符合條件的額外支出採實支實付，因此班機取消並不代表所有額外花費都能獲得賠償。
旅遊不便險不一定全賠！投保時間要留意
粉專也提醒，不要以為颱風來襲後再補買保險，就能理賠這次旅程的損失。多數保單會排除海上颱風警報發布後才投保、且因該颱風造成的班機延誤或旅程更改等情況。由於台灣昨（22）日晚間已發布海上颱風警報，此時才投保，也不代表這次颱風造成的損失就會納入保障。
最後也提醒旅客，出發前往機場前，仍應再次確認最新航班動態，並依航空公司公告安排後續行程。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.查詢航班安排
收到航班取消或異動通知後，應先登入航空公司官網、App，或當初訂票的平台，確認是否有替代航班、可調整的日期，以及退票申請方式。如果航空公司提供新航班，務必確認起飛時間及起降機場，再評估是否符合自己的行程安排，再決定是否接受。
2.別急著自行退票
確認替代航班後，應評估是否繼續行程，或選擇取消。若新航班時間可以接受，就進一步確認改搭方式；若無法接受，也應先了解航空公司提供的退改方案。
「不奇而遇 Steven & Sia」特別提醒，在決定採取哪種處理方式前，千萬不要直接使用一般退票流程，以免被系統認定為「自願退票」，依照原本票價規則收取費用。部分促銷機票甚至可能只能退回部分稅金。
此外，若航空公司已公布因颱風推出的特殊退票、改票措施，也可以先確認自己是否符合適用資格，不一定要等到航班正式取消後才開始查詢。
3.聯絡原開票單位
機票若是在航空公司官網或App購買，可直接向航空公司詢問；若透過旅行社或第三方訂票平台購票，則應先聯繫原開票單位，因為部分退票、改票作業仍須由原開票單位辦理。
聯繫時也要問清楚適用的退改方案、辦理方式，以及是否會額外收取服務費，避免因不熟悉流程而產生不必要的支出。
「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，如果去程、回程是開在同一張來回機票上，應請原開票單位一併確認回程及其他航段能否退改，不要以為去程處理完成，就代表整趟行程都已安排妥當。
若去程與回程分開購買，即使搭乘同一家航空公司，也必須分別向相關單位詢問及辦理，不能假設其中一張機票完成退改後，另一張就會自動調整。
5.通知飯店及行程業者
儘速聯繫飯店、接送、租車及一日遊業者確認能否免費取消、改期，或減免相關費用。若訂單仍在免費取消期限內，且確定無法入住，可在期限內辦理取消；如果已超過免費取消期限，則建議先聯繫訂房平台客服及業者，提供航班取消通知，詢問是否能協助改期或減免費用。部分業者可能願意依實際狀況協助，但仍須以對方確認的結果為準。
「不奇而遇 Steven & Sia」示警，不要未經確認就直接在平台按下取消，否則系統可能先依照原訂單規則扣款，後續再協調反而更加麻煩。
如果只是延後一天抵達，後續幾晚仍會入住，也務必主動通知飯店，確認能否保留剩餘住宿。部分飯店若發現旅客第一晚未到，可能將訂單視為「No Show」（未入住），進而取消後續住宿，因此即使只晚到一天，也要先聯繫飯店確認安排。
6.保存證明與收據
整理並保存所有相關資料，包括電子機票及原始行程、航空公司取消通知、航班取消或延誤證明、改搭航班的機票與登機證、額外住宿費、交通費及餐費收據、重新購票與退費紀錄，以及飯店、訂票平台的處理回覆。
若已購買旅遊不便險，也可先聯絡保險公司，確認保單保障項目及應備文件。不同保單的理賠方式可能不同，有些是在延誤達到指定時數後提供定額理賠，有些則針對符合條件的額外支出採實支實付，因此班機取消並不代表所有額外花費都能獲得賠償。
旅遊不便險不一定全賠！投保時間要留意
粉專也提醒，不要以為颱風來襲後再補買保險，就能理賠這次旅程的損失。多數保單會排除海上颱風警報發布後才投保、且因該颱風造成的班機延誤或旅程更改等情況。由於台灣昨（22）日晚間已發布海上颱風警報，此時才投保，也不代表這次颱風造成的損失就會納入保障。
最後也提醒旅客，出發前往機場前，仍應再次確認最新航班動態，並依航空公司公告安排後續行程。
更多「薔琵颱風」相關新聞。