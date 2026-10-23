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賽程異動一次看 G5順延至周日開打

賽次 原訂日期 順延時間 備註 G5 10月24日 (六) 10月25日 (日) 17:05 台北大巨蛋 G6 (如有需要) 10月25日 (日) 10月26日 (一) 15:05 - G7 (如有需要) - 待定 視戰況另行公告

入場與票券規定：持原票直接進場、轉贈票須轉回才可退

需求分類 票券狀態 處理方式與相關規範 維持觀賽 實體票券、電子票券 妥善保留原票，延賽當日直接持原票驗票入場，無須重新換票或另行購票。 申請退票 電子票券、超商尚未取票 可至系統申請全額退票，免收退票手續費。 申請退票 超商已取票 退還門票票款，但超商取票手續費恕不退還。 申請退票 電子票券已轉贈他人 受贈者必須先將票券轉回原始訂購者帳戶，方可由原始訂購者辦理退票。

退票期限公布 延賽日前一日23點59分截止

中信兄弟北部直營門市明日同步暫停營業一天

受中度颱風「薔琵」影響，台北市政府今（23）日晚間正式宣布明（24）日停止上班上課。中華職棒依聯盟規章公告，原訂10月24日於台北大巨蛋舉行的2026年台灣大賽第五戰（G5）逕行延賽，順延至10月25日（週日）下午17點05分於原場地台北大巨蛋開打。主場球隊味全龍隊隨即公布賽程異動、球迷入場規範與退票完整指南，提醒不克前往補賽的球迷務必在期限內完成退票手續。因應台北市停班停課，台灣大賽後續賽程順延如下：味全龍球團說明，凡於味全龍售票網購票之球迷，若延賽日仍欲前往觀賽，請妥善保管原實體票券或保留電子票券，延賽當日直接持原票券即可驗票入場，無須重新換票或另行購票。味全龍球團特別強調退票的時間限制：退票期限為延賽日開賽前一日23點59分截止。以本次G5延賽至10月25日為例，退票截止時間為10月24日（六）23點59分，逾期未辦理退票者，一律視同保留原票券於延賽日進場觀賽。此外，球團提醒球迷，自10月22日17點後於官網購買的門票一律為電子票，不提供超商機台購票及取票。更多退票細節可至味全龍官方退票說明頁面查詢。另一方面，客隊中信兄弟商品部亦配合台北市與台中市防颱停班停課發布公告，包括「B-SPACE」南港旗艦店、忠孝形象店以及台中洲際直營店，明（24）日均暫停營業一天。兩隊球團均呼籲所有球迷在颱風暴風圈籠罩期間務必提高警覺，落實居家防颱措施，外出注意自身安全。