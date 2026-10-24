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28歲中國男星劉小北（本名劉東林）近日在陸劇《嫁金釵》中，飾演癡情暗戀田曦薇的男二「戚仲愷」將軍，精湛演技吸引眾人注目。不過有眼尖粉絲發現，他竟是在另一部話題劇《早春晴朗》中的男二「孫遠翥」，最後還抑鬱而終，悲慘結局讓劇迷都心碎。劉小北在《嫁金釵》中飾演「戚將軍」戚仲愷，是男主角陸濯（閆桉 飾）的好兄弟，雖然名義上喊田曦薇嫂子，從一開始的對立，到後來成為她的後援，並對她產生了情愫，甚至與閆桉展開雄競，3人超有火花的互動，也讓劇迷看得超過癮。不過有眼尖劇迷發現，劉小北越看越眼熟，竟是在日前的熱播劇《早春晴朗》中，同樣飾演男二「孫遠翥」的演員。他在該劇不斷給女主角尚之桃（孫千 飾）鼓勵，是個非常溫暖的角色，但最後自己卻因各種壓力憂鬱輕生，讓劇迷全心碎，直呼是全劇最意難平的角色。連演兩部人氣電視劇，劉小北的精湛演技也被大讚是「劇拋臉」。劉小北除了演技精湛外，私底下也非常活躍，還在微博以角色戚仲愷的角度寫下對田曦薇的暗戀日記，被粉絲笑說是「魏嬈夢男實錄」，還一度衝到熱搜，成功為《嫁金釵》做了一波宣傳。