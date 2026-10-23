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日籍高層越野車底盤捲入乾草釀禍

蒙古政府將提出鉅額求償

蒙古東部重要的生物多樣性寶庫「努姆魯格（Numrug）自然保護區」，日前爆發極為嚴重的草原大火，延燒超過一週、燒毀面積估計高達52萬公頃，相當於19個台北市的大小。日本電信巨頭KDDI於今（23）日正式出面致歉，坦承這場浩劫是由旗下當地子公司「Mobicom」在執行業務時，車輛不慎引燃枯草所引發。蒙古政府已著手評估生態損失，準備提出鉅額求償。綜合媒體報導，這場大火發生於本月8日，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）公佈的衛星影像，該地在經歷乾燥的秋季後本就枯草遍佈，導致火勢一發不可收拾，地平線上拉出滾滾火龍。大火持續猛烈燃燒超過一週，直到16日才被完全撲滅，火勢一度向中蒙國境蔓延，中國緊急調集3000多名消防人員在邊境堵截，最終火勢沒有燒到中國境內，但保護區內高達8成的土地付之一炬。據了解，火災發生當天，包含Mobicom日籍幹部在內的一行3人，為了在當地進行通信測試，獲得地方當局正式許可後，在當地人員陪同下進入保護區。然而，在進行勘查的過程中，車輛突然起火，進而演變成無法控制的草原大火。當地媒體指出，事故原因是車輛在行駛過程中，底盤下部捲入了大量極度乾燥的枯草，經高溫運轉後摩擦發火所致。對此，Mobicom日籍執行長越智康博已於14日發表聲明道歉；母公司KDDI也在23日發表聲明，證實「火災與集團公司的業務活動直接相關」，並再度向大眾道歉。這場大火對蒙古的生態系統造成了難以估量的重創。蒙古環境與氣候變化部部長痛心表示，「到底有多少野生動物慘死？又有多少珍稀植物面臨絕種？我們正在製作詳細的調查報告，並將據此向責任方提出損害賠償請求」。蒙古當地社會對於這起事故感到無比憤怒與沉痛，不少民眾在接受訪問時直言，「這完全是極度不負責任的行為所導致的災難」、「不知道要過多少年才能恢復原貌，如果確認是過失，相關企業必須全額賠償並致力於自然修復工程」。對於未來恐面臨求償，Mobicom回應說，將以負責任的態度，全力配合當地環境的修復與善後工作。