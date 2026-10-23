薔琵颱風持續影響台灣，日本大型音樂節《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》原定明（24）日、25日連續2天在台北小巨蛋登場，由日本天團「嵐」成員櫻井翔擔任主持人，集結King & Prince、ATEEZ、NCT WISH等8組日韓人氣藝人演出，沒想到活動前夕遇上颱風攪局，台北市長蔣萬安今（23）日晚間8點宣布，台北市24日停班停課，主辦單位隨即緊急公告，考量台北市政府停班停課決定，原定24日晚間6點舉行的首場演出確定取消，所有購票觀眾均可辦理退票，且不收取退票手續費。
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》10/24場次確定取消
《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》主辦單位今晚發布公告，證實24日場次因薔琵颱風影響取消，原定當天登台的AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince共4組藝人確定無法如期演出。至於25日由ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM接力登場的第2天演出，目前尚未宣布取消，主辦單位此次公告僅針對24日場次，後續是否有其他異動仍待進一步通知。
針對24日場次的退票安排，主辦單位表示，退票申請期限至10月30日截止，透過網路刷卡購票的觀眾不必寄回票券，也無須填寫申請書，系統將自動把票款退回原信用卡，預計11月5日辦理刷退作業，實際入帳時間則依各銀行作業流程，約需15至30個工作天。若使用ATM虛擬帳號付款，則須填寫退票申請書，並附上原訂購人本人台灣銀行帳戶的存摺影本，在期限內寄至指定客服信箱，經審核後將以匯款方式退款。主辦單位也提醒，退票金額以票面金額計算，購票時產生的系統服務費、轉帳手續費等額外費用不予退還。
完整退票公告可點此查詢
📌主辦單位「寬宏藝術」公告
受薔琵颱風影響，原定於10月24日（六）18:00在臺北小巨蛋舉行之MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI，因臺北市政府宣布10月24日（六）停班停課，故演出取消，請依退票辦法辦理退票手續（免收退票手續費)。
退票辦法：
一、演出票券退票期限
退票申請截止日為 2026年10月30日（五），請依各購票付款方式之規定辦理退票申請，並於截止日前完成申請及相關資料送達，逾期恕不受理。
二、退票申請方式
【網路刷卡購票】: 無須寄回票券與填寫退票申請書，票款將主動退刷至原刷信用卡，恕無法以現金或其他方式退還。
【網路購票 ATM 虛擬帳號付款】:票券無須寄回，請填寫(1)退票申請書。(2)原訂購人本人臺灣本地銀行帳戶存摺影本，並於截止日前以電子郵件寄至退票申請專用信箱：khticket@kham.com.tw。來信主旨：（訂單編號- 10/24場MUSIC EXPO LIVE取消退票）經審核完成後，票款將匯款至原訂購人名下指定帳戶。
退票申請書下載
三、退款方式及注意事項
【網路刷卡購票】:預計將於11月5日(四)辦理刷退作業，恕無法以現金退還。因各發卡銀行作業流程不同，請於本公司完成退刷後約15至30個工作天，再向發卡銀行查詢退款進度，並留意後續信用卡帳單。
【網路購票 ATM 虛擬帳號購票】:票款將匯款至原訂購人名下帳戶。退款匯款日期為收件日次月10日，如遇例假日，則順延至下一個工作日。
【其他注意事項】:
因不可抗力因素導致演出取消： 退票金額以票面金額為計算標準。購票或退票所產生之系統服務費、郵寄費、超商服務費、退票寄回郵資，以及選擇 ATM 轉帳付款所產生之轉帳手續費等，均不列入退票金額計算。
若有疑問請撥打客服專線07-7809900，服務時間：週一至週五09:00~ 12:00，13:00~ 18:00例假日除外，或來信客服信箱：khamtw@gmail.com。
📌MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI演唱會資訊
演出日期：2026年10月24日（六）18:00／因颱風取消
2026年10月25日（日）18:00
演出票價：800、2880、3880、4880、5280、5880、6280
售票系統：寬宏售票
演出地點：台北小巨蛋
主 持：櫻井翔
演出陣容：
10月24日／AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince
10月25日／ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM
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《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》主辦單位今晚發布公告，證實24日場次因薔琵颱風影響取消，原定當天登台的AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince共4組藝人確定無法如期演出。至於25日由ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM接力登場的第2天演出，目前尚未宣布取消，主辦單位此次公告僅針對24日場次，後續是否有其他異動仍待進一步通知。
針對24日場次的退票安排，主辦單位表示，退票申請期限至10月30日截止，透過網路刷卡購票的觀眾不必寄回票券，也無須填寫申請書，系統將自動把票款退回原信用卡，預計11月5日辦理刷退作業，實際入帳時間則依各銀行作業流程，約需15至30個工作天。若使用ATM虛擬帳號付款，則須填寫退票申請書，並附上原訂購人本人台灣銀行帳戶的存摺影本，在期限內寄至指定客服信箱，經審核後將以匯款方式退款。主辦單位也提醒，退票金額以票面金額計算，購票時產生的系統服務費、轉帳手續費等額外費用不予退還。
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📌主辦單位「寬宏藝術」公告
受薔琵颱風影響，原定於10月24日（六）18:00在臺北小巨蛋舉行之MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI，因臺北市政府宣布10月24日（六）停班停課，故演出取消，請依退票辦法辦理退票手續（免收退票手續費)。
退票辦法：
一、演出票券退票期限
退票申請截止日為 2026年10月30日（五），請依各購票付款方式之規定辦理退票申請，並於截止日前完成申請及相關資料送達，逾期恕不受理。
二、退票申請方式
【網路刷卡購票】: 無須寄回票券與填寫退票申請書，票款將主動退刷至原刷信用卡，恕無法以現金或其他方式退還。
【網路購票 ATM 虛擬帳號付款】:票券無須寄回，請填寫(1)退票申請書。(2)原訂購人本人臺灣本地銀行帳戶存摺影本，並於截止日前以電子郵件寄至退票申請專用信箱：khticket@kham.com.tw。來信主旨：（訂單編號- 10/24場MUSIC EXPO LIVE取消退票）經審核完成後，票款將匯款至原訂購人名下指定帳戶。
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三、退款方式及注意事項
【網路刷卡購票】:預計將於11月5日(四)辦理刷退作業，恕無法以現金退還。因各發卡銀行作業流程不同，請於本公司完成退刷後約15至30個工作天，再向發卡銀行查詢退款進度，並留意後續信用卡帳單。
【網路購票 ATM 虛擬帳號購票】:票款將匯款至原訂購人名下帳戶。退款匯款日期為收件日次月10日，如遇例假日，則順延至下一個工作日。
【其他注意事項】:
因不可抗力因素導致演出取消： 退票金額以票面金額為計算標準。購票或退票所產生之系統服務費、郵寄費、超商服務費、退票寄回郵資，以及選擇 ATM 轉帳付款所產生之轉帳手續費等，均不列入退票金額計算。
若有疑問請撥打客服專線07-7809900，服務時間：週一至週五09:00~ 12:00，13:00~ 18:00例假日除外，或來信客服信箱：khamtw@gmail.com。
📌MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI演唱會資訊
演出日期：2026年10月24日（六）18:00／因颱風取消
2026年10月25日（日）18:00
演出票價：800、2880、3880、4880、5280、5880、6280
售票系統：寬宏售票
演出地點：台北小巨蛋
主 持：櫻井翔
演出陣容：
10月24日／AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince
10月25日／ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM
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