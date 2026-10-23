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台大醫院

台北榮總

馬偕醫院

長庚醫院體系

新光醫院

北醫附醫

國泰綜合醫院

汐止國泰綜合醫院

三軍總醫院

振興醫院

萬芳醫院

北市聯醫各院區及附設院外門診

亞東醫院

台北慈濟

雙和醫院

輔大醫院

新店耕莘、安康耕莘及永和耕莘

颱風薔琵持續影響台灣，北北基桃今（23）日晚間宣布明（24）日停班課。《NOWNEWS今日新聞》整理雙北各大醫院開診概況，民眾若有相關疑問，可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。10/24(六)光復節連假總院及兒童醫院休診，門診、各項檢查、檢驗及領藥停止服務。10/24(六)光復節連假門診休診，門診檢查、檢驗及領藥均停止服務。10/24(六)台北、淡水院區上午開部分颱風門診，住院、急診正常。基隆長庚10/24(六)門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。台北長庚10/24(六)門診、檢查(驗)皆暫停服務，透析服務照常。土城醫院10/24(六)門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。林口長庚10/24(六)門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常。桃園長庚10/24(六)門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。10/24(六)開設颱風特別門診、急診及住院照常服務。10/24(六)開設颱風特別門診、急診、住院照常服務。10/24(六)原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停。血液透析、急診及住院必要服務照常。10/24(六)原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停。血液透析、急診及住院必要服務照常。10/24(六)為提供國軍同袍眷屬及民眾即時醫療服務內湖院區：上午診－一般內科、一般外科汀洲院區：休診。台北門診中心：休診。10/24(六)門診休診，開設內、外科上午各一診，急診照常服務。10/24(六)颱風領藥特別門診內、外科上午各開設一診，僅接受現場掛號，不提供網路掛號；下午與夜間門診暫停。正常服務：急診、門診手術、住院手術、住院、洗腎及接生服務維持正常運作。慢箋領藥：服務時間為08：00–12：00。暫停服務：全日一般門診、健檢、檢驗、檢查及復健服務。10/24(六)部分院區僅開立颱風特別門診。各附設院外門診全天停診；原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。各院區所舉辦活動將順延，確定日期另行公布。10/24(六)上午診實施颱風特別門診颱風診看診科別含心臟內科、內科、神經內科、家醫科、心臟外科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科。正常服務：急診、住院、抽血及血液透析。暫停服務：一般門診、各項門診檢查及治療、接駁車。原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療。門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務。住院、急診、血液透析正常服務。相關服務異動請查詢醫院官網公告。10/24(六)開設颱風特別門診，上午開設內、外、兒科各一診，原於24日掛號病友，請自行選擇其他方便就診的時間再次掛號，另住院及急診維持正常運作，其餘詳情請見官網公告。10/24(六)上午開設颱風特別門診，一般內科、一般外科。急診照常24小時。住出院：正常。手術：門診手術取消，住院及急診手術正常。慢箋領藥：批價櫃檯過卡，再至急診藥局領藥。10/24(六)上午開設颱風特別門診。急診：24小時正常服務。住院：正常服務。急診及住院相關醫療檢查、手術正常作業。門診各類檢查、門診手術及門診化療暫停作業。