我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霹靂布袋戲打造全新主題展演空間，以「傳統 × 潮流 × 科技」為核心概念。（圖／霹靂布袋戲提供）

▲霹靂布袋戲打造全新主題展演空間，以「傳統 × 潮流 × 科技」為核心概念。（圖／霹靂布袋戲提供）

擁有深厚文化底蘊的「霹靂布袋戲」此次應采盟免稅店邀請於第二航廈D7登機門打造全新主題展演空間，以前衛時尚的視覺語彙與潮玩文化為主軸，結合經典戲偶、IP內容及AI科技互動，將深具特色的布袋戲文化轉化為兼具文化底蘊、潮流美學與科技感的互動體驗，讓來自各地往來機場的旅客們，在旅途中感受傳統藝術跨越世代、持續創新的文化魅力。此次展演以「傳統 × 潮流 × 科技」為核心概念，規劃「入口形象區」、「霹靂IP介紹區」及「科技互動區」三大主題區域，從視覺設計、霹靂角色到數位互動，帶領旅客一步步走進霹靂布袋戲所建構的奇幻武俠宇宙世界。「入口形象區」以鮮明且具當代感的設計語彙，融合霹靂布袋戲經典文化元素與科技互動，吸引往來旅客駐足，開啟認識霹靂文化的第一扇門。接續登場的「霹靂IP介紹區」，則透過多款知名的經典角色戲偶及相關內容展示，呈現霹靂布袋戲豐富的角色世界與獨特美學。旅客不僅能近距離欣賞戲偶造型、服飾及精緻工藝，更能透過角色與故事認識霹靂所建構的宇宙世界觀。從傳統掌中藝術出發，霹靂布袋戲持續透過影視IP內容製作、設計與跨界合作拓展文化內容的可能性。本次展覽希望以國際旅客理解與親近的方式，重新詮釋臺灣布袋戲，讓來自世界各地的旅客感受臺灣文化的獨特魅力。此次展演另一大亮點，是將AI科技導入互動體驗，旅客可透過現場的體驗互動，選擇喜愛的霹靂角色與造型，拍攝個人影像後，由AI合成技術進行影像生成，打造個人專屬的霹靂角色形象。作品完成後，更可透過QR Code即時下載至個人手機，留下獨一無二的旅程紀念，並能透過社群分享，讓臺灣布袋戲文化隨著旅客的足跡走向世界。霹靂布袋戲表示，特別感謝采盟免稅店作為重要合作推手，促成臺灣文化與桃園機場的跨界連結，讓霹靂得以透過更具國際性的舞台，向世界展現臺灣布袋戲兼具傳統底蘊與創新精神的一面。對霹靂而言，此次展演不只是將戲偶帶進機場，更是一次臺灣文化走向國際旅客的全新嘗試。