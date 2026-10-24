中度颱風薔琵進逼，全台多個縣市明（24）日持續停止上班上課，大眾交通異動備受關注！台灣高鐵率先宣布全線正常營運，各車次照時刻表發車；台北捷運調整班距，文湖線高架段視巡檢狀況另行公告；台鐵、新北捷運、機捷與中捷最新運行計畫待發布。《NOWNEWS今日新聞》統整雙鐵與捷運最新動態，退票規定一次掌握。（不斷更新）
🟡台灣高鐵全線正常！車次依時刻表準時發車
台灣高鐵公司依據薔琵颱風各項氣象資訊綜合研判，正式宣布明（24）日全線維持正常營運，各車次列車依時刻表發車，全力服務旅運需求。高鐵提醒，為確保行車安全，若部分路段風速或雨量過大達到運轉限制標準，將採取降速行駛，敬請旅客預留充裕轉乘時間。此外，高鐵呼籲沿線民眾加強固定大型T字招牌、農漁用網具及帆布棚架，避免強風吹落侵入電車線危及行車安全。
🟡台北捷運拉長班距！文湖線視巡檢恢復營運
因應雙北停班停課，台北捷運公司公告10月24日各路線營運模式：
地下段路線：淡水信義線地下段、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘（重疊區段「南勢角—大橋頭」約6分鐘），並視人潮動態彈性調整。
高架與平面路段：文湖線及高運量平面、高架路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）因風速達標自23日晚間停駛，24日首班車須視清晨天候及軌道巡檢狀況，另行通知營運時間。
場館與周邊設施：遺失物中心、兒童新樂園、捷運商品館、北投會館（北捷行旅除外）暫停服務；心中山萬聖節活動取消；木柵機廠停車場配合市府水門政策開放免費停車。
🟡新北捷桃捷中捷動態！最新營運資訊待公告
新北、桃園與台中明日皆停止上班上課，目前官方尚未公布10月24日正式營運班表，依防颱基本應變原則彙整如下（官方公告即時更新）：
新北捷運（淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線）：（待官方最新公告）目前營運班表研議中。依防颱標準作業原則，若瞬間風力達10級或10分鐘平均風力達8級，將啟動減速或預防性暫停營運。
桃園機場捷運：（待官方最新公告）目前營運班表研議中。依颱風停班運轉通則，預計普通車維持15分鐘班距，直達車與A1、A3預辦登機服務可能暫停，以桃捷官方最新公布為準。
台中捷運：（待官方最新公告）目前營運班表研議中。若配合市府停班停課，綠線預計調整為全日15分鐘一班，並視旅運狀況機動調度。
(註：正常上班上課之高雄捷運與高雄輕軌，明日依假日班表正常出勤營運)
🟡台鐵最新行駛動態！阿里山林鐵本線續停駛
台鐵火車：（待官方最新公告）台鐵公司目前尚未正式發布10月24日全線列車行駛班表。各級對號列車與非對號區間車是否行駛，正密切依風雨狀況與路線巡檢評估中，建議搭車民眾出門前至台鐵官網或撥打客服專線（02-2191-0096）查詢最新車次動態。（本文持續更新）
阿里山林鐵：本線（嘉義至阿里山）10月24日持續全線停駛；支線（祝山、沼平、神木線）明日配合阿里山國家森林遊樂區開園時間機動恢復營運。
🟡颱風退票免收手續費！乘車日起一年內辦理
針對行程受颱風影響之旅客，雙鐵與林鐵退款規定如下：
台灣高鐵：自發布海上颱風警報日至解除日止，購買此期間車票之旅客，若未搭乘或遇車次取消，可自乘車日（含）起一年內持未經使用車票至各站退票，免收手續費；改乘較低票價車廂亦可於一年內辦理差額退費。
台鐵公司：海警發布期間購買之各級列車車票，可自乘車日起一年內持未經使用車票至各站辦理全額退票，免收手續費，去回程車票可一併退款。
阿里山林鐵：已訂票旅客可自乘車日起一年內，持未經使用車票至林鐵各車站或全台 7-11 ibon 機台辦理全額退款。
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台灣高鐵公司依據薔琵颱風各項氣象資訊綜合研判，正式宣布明（24）日全線維持正常營運，各車次列車依時刻表發車，全力服務旅運需求。高鐵提醒，為確保行車安全，若部分路段風速或雨量過大達到運轉限制標準，將採取降速行駛，敬請旅客預留充裕轉乘時間。此外，高鐵呼籲沿線民眾加強固定大型T字招牌、農漁用網具及帆布棚架，避免強風吹落侵入電車線危及行車安全。
因應雙北停班停課，台北捷運公司公告10月24日各路線營運模式：
地下段路線：淡水信義線地下段、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘（重疊區段「南勢角—大橋頭」約6分鐘），並視人潮動態彈性調整。
高架與平面路段：文湖線及高運量平面、高架路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）因風速達標自23日晚間停駛，24日首班車須視清晨天候及軌道巡檢狀況，另行通知營運時間。
場館與周邊設施：遺失物中心、兒童新樂園、捷運商品館、北投會館（北捷行旅除外）暫停服務；心中山萬聖節活動取消；木柵機廠停車場配合市府水門政策開放免費停車。
新北、桃園與台中明日皆停止上班上課，目前官方尚未公布10月24日正式營運班表，依防颱基本應變原則彙整如下（官方公告即時更新）：
新北捷運（淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線）：（待官方最新公告）目前營運班表研議中。依防颱標準作業原則，若瞬間風力達10級或10分鐘平均風力達8級，將啟動減速或預防性暫停營運。
桃園機場捷運：（待官方最新公告）目前營運班表研議中。依颱風停班運轉通則，預計普通車維持15分鐘班距，直達車與A1、A3預辦登機服務可能暫停，以桃捷官方最新公布為準。
台中捷運：（待官方最新公告）目前營運班表研議中。若配合市府停班停課，綠線預計調整為全日15分鐘一班，並視旅運狀況機動調度。
(註：正常上班上課之高雄捷運與高雄輕軌，明日依假日班表正常出勤營運)
🟡台鐵最新行駛動態！阿里山林鐵本線續停駛
台鐵火車：（待官方最新公告）台鐵公司目前尚未正式發布10月24日全線列車行駛班表。各級對號列車與非對號區間車是否行駛，正密切依風雨狀況與路線巡檢評估中，建議搭車民眾出門前至台鐵官網或撥打客服專線（02-2191-0096）查詢最新車次動態。（本文持續更新）
阿里山林鐵：本線（嘉義至阿里山）10月24日持續全線停駛；支線（祝山、沼平、神木線）明日配合阿里山國家森林遊樂區開園時間機動恢復營運。
🟡颱風退票免收手續費！乘車日起一年內辦理
針對行程受颱風影響之旅客，雙鐵與林鐵退款規定如下：
台灣高鐵：自發布海上颱風警報日至解除日止，購買此期間車票之旅客，若未搭乘或遇車次取消，可自乘車日（含）起一年內持未經使用車票至各站退票，免收手續費；改乘較低票價車廂亦可於一年內辦理差額退費。
台鐵公司：海警發布期間購買之各級列車車票，可自乘車日起一年內持未經使用車票至各站辦理全額退票，免收手續費，去回程車票可一併退款。
阿里山林鐵：已訂票旅客可自乘車日起一年內，持未經使用車票至林鐵各車站或全台 7-11 ibon 機台辦理全額退款。
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