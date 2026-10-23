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薔琵過去1小時大幅西移！距三貂角僅70公里 雙北基宜防猛烈風雨

三貂角陣風達15級！吳聖宇：未來6至8小時最接近陸地

▲薔琵颱風持續影響台灣，颱風中心受地形干擾，在宜蘭外海不規則打轉，並快速向西移動，距離新北三貂角一度僅約70公里。（圖／取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）

今晚至明晨風雨最強 宜蘭山區慎防超大豪雨

▲今晚至明（24）日清晨是風雨較猛烈的時段，雙北、基隆、宜蘭及桃園應嚴防強風，北部與東北部山區則要慎防豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風持續影響台灣，颱風中心受地形干擾，在宜蘭外海不規則打轉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風過去1小時明顯西移，距離新北三貂角一度僅約70公里，仍不能排除登陸可能，颱風最強核心將會「順著逆時針轉」，逐步移入北台灣上空，雙北、基隆、宜蘭及桃園須防猛烈風勢。氣象專家吳聖宇也指出，三貂角最大陣風已達15級，基隆也有13級陣風，中央氣象署預估今晚至明晨風雨最強，新北、宜蘭及基隆北海岸須防強陣風，宜蘭山區慎防超大豪雨。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，薔琵颱風受到台灣陸地影響，過去1小時明顯往西移動，目前距離三貂角僅約70公里。接下來3小時的移動方向是觀察重點，仍須留意颱風是否持續西行或在附近打轉，現階段無法排除登陸可能。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，颱風最強核心可能隨著逆時針旋轉，逐漸移入北台灣上空，雙北、基隆、宜蘭及桃園民眾都要提高警覺，防範猛烈風勢。氣象專家吳聖宇則表示，薔琵颱風中心受到地形影響，目前在宜蘭以東海面呈現不規則打轉，預估未來6至8小時將是最接近東北角陸地的時段。觀測資料顯示，三貂角最大陣風已達每秒48.6公尺，相當於15級風，基隆也出現13級陣風。吳聖宇提醒，大台北及宜蘭地區民眾應密切注意颱風接下來幾個小時的動向。除了颱風中心附近風勢強勁，西半部沿海目前也普遍出現強風，預計影響可能持續至明（24）日清晨到上午。此外，北部及東北部山區降雨快速累積，須同步留意強降雨帶來的風險。氣象署表示，薔琵颱風中心預計今晚至明（24）日清晨在宜蘭近海以逆時針方向緩慢打轉，明晨才會逐漸轉向北上。今晚是風雨較猛烈的時段，新北、宜蘭及基隆北海岸須防範12至13級以上強陣風。降雨方面，宜蘭山區恐出現超大豪雨，雙北、桃園及新竹山區也要慎防大豪雨。提醒民眾一定要持續留意最新氣象資訊，並避免前往海邊及山區等高風險地點。