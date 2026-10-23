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薔琵颱風襲台，導致今（23）日、明日都有地區宣布停班停課，原定今明兩日舉辦的第61屆金鐘獎也被迫順延，這也影響到許多要來台的海外藝人，在日劇《深夜食堂》飾演老闆的資深日本藝人小林薰，原本預計在24日首度來台，在西門町與粉絲互動，並出席金鐘獎戲劇類頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，不料因兩天的颱風來襲，打亂他原訂計畫，宣布取消行程，不來台灣了。小林薰原定在24日來台宣傳新一季的《深夜食堂》，並於隔天參加《月見食堂．夜市集》與粉絲在西門紅樓見面，但因為薔琵颱風影響，稍早華視宣布取消活動。除此之外，他原訂出席金鐘獎戲劇類頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，但也因為台北市政府宣布停班停課，導致典禮順延至25日與26日，承辦單位三立也證實小林薰無法出席，首度訪台計畫就此泡湯，讓粉絲都感到非常可惜。金鐘獎原本預計在10月23日於台北流行音樂中心表演廳舉辦「節目類頒獎典禮」、隔天24日舉辦「戲劇類頒獎典禮」，但因薔琵颱風襲台，台北市政府兩天皆宣布停班停課，主辦單位考量入圍者、工作人員與民眾安危，決定將典禮順延，節目類改為25日舉行、戲劇類則是在隔天26日舉行。除此之外，為了維護大家安全，今年的金鐘獎星光大道也將移至台北流行音樂中心表演廳的室內舉行，不開放民眾在現場觀禮，因此若沒有入場券的粉絲請不要前往現場，可透過官方轉播一同收看頒獎典禮。