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美股週五（23日）開盤後主要指數齊跌，科技股連日遭遇大規模拋售，讓投資人情緒不安，加上油價高漲，美國西德州原油期貨價格突破每桶100美元大關，人們擔心美伊衝突會再次爆發，拖累股市表現。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌596.23點或1.13％；標普500指數下跌32.22點或0.42％；那斯達克指數下跌31.484點或0.12％；費城半導體指數上漲77.80點或0.72％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲1.46％、輝達上漲0.004％、特斯拉下跌1.09％、SpaceX上漲1.70％。記憶體類股方面，美光上漲2.52％、Sandisk上漲1.68％，SK海力士ADR股價上漲4.05％。根據《CNBC》報導，科技股經歷昨日的疲軟後，交易員持續評估企業巨額借貸和利率上升對AI和其他科技企業的影響，許多科技股出現回檔，比如記憶體類股，但像是微軟和Meta等科技巨頭，開盤股價仍然小跌1％左右。Yardeni Research總裁亞德尼（Ed Yardeni）表示，AI交易熱潮或許是一個「泡沫」，但是適度釋放一些壓力並非壞事。亞德尼補充說，「讓AI泡沫擠掉一些是好事，我不認為它會破裂並進而對整體經濟造成問題」。油價持續高漲，西德州原油期貨突破每桶100美元大關，國際布蘭特原油期貨價格更是超過每桶115美元。有報導指出，美國與以色列正在制定針對伊朗的新一輪攻擊計畫，伊朗則放話若遭攻擊將無節制地反擊周遭國家，中東局勢緊張升級，讓國際能源市場跟著波動。