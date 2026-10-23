大樂透第115000099期於今（23）日開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出，下期頭獎上看1.2億元。但本期開出1注貳獎，中獎彩券行位於高雄市，這名悲情幸運兒只差1個號碼就能抱走1億元頭獎，最終僅獲得226萬元貳獎獎金。
至於10月23日大樂透中秋加碼獎項開出情形：本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5千元獎項開出361注。因本期為加碼最後一期，100萬元獎項、5千元獎項獎金皆改為均分，每組100萬元獎項獎金為850萬元，每注5千元獎項獎金為5207元。
10月23日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
📍高雄市前鎮區后平路91號1樓－金合旺彩券行
📍彰化縣大村鄉大村村大仁路一段134號1樓－達億樂彩券行
大樂透10/23貳獎中1注！獎金剩下226萬
大樂透第115000099期頭獎1億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「09、10、33、38、40、45」，特別號「02」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券位於高雄市左營區。
大樂透10月23日貳獎中獎彩券行
📍高雄市左營區富國路96號－元森彩券行
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期貳獎得主只差1個號碼與頭獎擦身而過，雖幸運抱回226萬9237元獎金，但與1億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡10月23日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：15、16、24、29、35、38、44、45。
大樂透獎號：09、10、33、38、40、45，特別號02。
49樂合彩：09、10、33、38、40、45。
今彩539：03、07、14、17、27。
39樂合彩：03、07、14、17、27。
3星彩：551。
4星彩：7604。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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10月23日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
📍高雄市前鎮區后平路91號1樓－金合旺彩券行
📍彰化縣大村鄉大村村大仁路一段134號1樓－達億樂彩券行
大樂透第115000099期頭獎1億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「09、10、33、38、40、45」，特別號「02」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券位於高雄市左營區。
大樂透10月23日貳獎中獎彩券行
📍高雄市左營區富國路96號－元森彩券行
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期貳獎得主只差1個號碼與頭獎擦身而過，雖幸運抱回226萬9237元獎金，但與1億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
大樂透中秋加碼獎號：15、16、24、29、35、38、44、45。
大樂透獎號：09、10、33、38、40、45，特別號02。
49樂合彩：09、10、33、38、40、45。
今彩539：03、07、14、17、27。
39樂合彩：03、07、14、17、27。
3星彩：551。
4星彩：7604。
※派彩結果以台彩官網資料為主。