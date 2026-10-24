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洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）在開季前因無法找到任何交易下家，無奈宣布裁掉2024年首輪第17順位射手柯奈特（Dalton Knecht）。這名在湖人體系中被視為「乏人問津」的25歲側翼，在通過讓渡名單恢復自由身僅3天後，市場行情迅速反彈，吸引了多達4支球隊的強烈興趣，包括衛冕軍紐約尼克、明尼蘇達灰狼、沙加緬度國王與多倫多暴龍，紛紛計畫出手搶人！現年25歲的柯奈特在新人球季曾打出驚艷身手，場均繳出9.1分、三分命中率達37.6%，更曾單場轟進9記三分球狂飆37分，一度被外界譽為選秀「超級大偷球」。然而自從2025年2月涉及中鋒威廉斯（Mark Williams）的交易告吹後，柯奈特在總教練瑞迪克（JJ Redick）體系下的定位逐漸邊緣化，上季出賽54場場均下滑至4.2分。在今年休賽季的陣容大換血中，湖人曾極力為柯奈特尋求交易買家，甚至曾與密爾瓦基公鹿討論換取中鋒席姆斯（Jericho Sims），但談判最終破局。隨著新賽季登錄名單截止日迫近，湖人為縮減至15份正式合約，只能在週一正式宣布將他裁掉。然而，柯奈特在週三正式度過讓渡期後，隨即引發全聯盟多支球隊的高度關注。根據美媒《SNY》資深記者貝格利（Ian Begley）與名記史坦（Marc Stein）報導，衛冕軍紐約尼克隊正積極評估網羅柯奈特的可行性，希望在布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）身邊增添外線火力支援。灰狼隊則在裁掉佛里曼（Enrique Freeman）後空出了一記雙向合約名額，這讓具備簽署雙向合約資格的柯奈特成為極佳的低風險潛力補強人選；另外，國王隊在後衛西蒙斯（Ben Simmons）因阿基里斯腱重傷整季報銷後，正急尋後場替補戰力；多倫多暴龍隊也將柯奈特列入觀察名單。當初湖人求售無門、無奈裁員，如今柯奈特一恢復自由身卻立刻迎來4支球隊競逐，這項戲劇性轉折無疑讓湖人球團的處境顯得相當尷尬。雖然防守弱點與外線起伏仍是柯奈特需要克服的課題，但對於急需外線射手或具備養成空間的球隊而言，這筆低成本簽約極具吸引力。一旦這位前首輪秀在全新體系下重現三分爆發力，湖人恐將再度體會看著潛力新星在他隊發光發熱的苦澀滋味。