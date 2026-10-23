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男星派翠克今（23）日凌晨遭耳機妹的王姓男友發文爆料，深夜單獨私約小酌還續攤，火速引發大量討論，派翠克二度澄清僅是討論工作、朋友聚餐，但許多網友依然猜測不斷，還有人直接挖出兩人昔日在節目《小姐不熙娣》同框的畫面，派翠克狂誇對方可愛，耳機妹還大方透露擇偶條件是高的人，直接打槍派翠克。耳機妹過去曾登上Sandy代班、與派翠克主持的《小姐不熙娣》，只見她一登場，一旁的派翠克就狂誇可愛，「妳比很多幕前的都可愛欸。」接著Sandy問耳機妹喜歡什麼樣男生類型，她表示：「有上進心的、長的正正常常的樣子。」派翠克馬上用現場來賓關韶文、張立東舉例，耳機妹都停頓一下後說正常。接著派翠克也被問到，耳機妹直接轉過去看他，還從頭到腳的上下打量一下，讓眾人都超好奇原因，耳機妹解釋：「就是確認一下（身高）。」兩人還對看一陣子，耳機妹就說了個「好」，並表示：「我喜歡可能…我可以差不多這樣（抬頭）看一下的。」意指喜歡比自己高的人，直接打槍派翠克。耳機妹男友今日發文爆料，派翠克深夜與女友單獨吃飯、喝酒至凌晨3點，之後還到其他地方續攤。男方表示耳機妹曾以「派翠克有女友」要他放心，但他仍感到不安，因此上網問：「我應該相信嗎？」隨後還補充耳機妹關閉定位，讓他一度無法掌握女友去向，並在留言區標註派翠克帳號，質問：「別人的女友比較好玩嗎？」火速引發熱議。但對此，派翠克先透過經紀人發聲強調是朋友聚會後，再於IG發聲：「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約。」表示只是收工後到工作室討論工作。