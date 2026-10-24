薔琵颱風今（24）日上午結束打轉並加速北上，新竹以南中午已脫離暴風圈，預估晚間將由中颱減弱為輕颱。中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，颱風已為台灣帶來劇烈風雨，宜蘭太平山累積雨量達650毫米，三貂角陣風更超過17級。隨著颱風遠離，降雨將逐步轉往西半部，明（25）日起天氣可望逐漸穩定。由於各地災情陸續傳出，《NOWNEWS今日新聞》將即時追蹤10月25日（週日）停班停課最新消息，並持續於本文更新，提供給讀者一次掌握。
🟡10月25日（週日）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：尚無停班停課資訊。
新北市：尚無停班停課資訊。
基隆市：尚無停班停課資訊。
桃園市：尚無停班停課資訊。
新竹市：尚無停班停課資訊。
新竹縣：尚無停班停課資訊。
📍中部地區
台中市：尚無停班停課資訊。
苗栗縣：尚無停班停課資訊。
彰化縣：尚無停班停課資訊。
南投縣：尚無停班停課資訊。
雲林縣：尚無停班停課資訊。
📍南部地區
嘉義縣：尚無停班停課資訊。
嘉義市：尚無停班停課資訊。
台南市：尚無停班停課資訊。
高雄市：尚無停班停課資訊。
屏東縣：尚無停班停課資訊。
📍東部地區
宜蘭縣：尚無停班停課資訊。
花蓮縣：尚無停班停課資訊。
台東縣：尚無停班停課資訊。
📍外島地區
澎湖縣：尚無停班停課資訊。
連江縣：尚無停班停課資訊。
金門縣：尚無停班停課資訊。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
薔琵晚間降為輕颱！太平山累積雨量破650毫米
伍婉華表示，薔琵上午停止打轉後，北上速度逐漸加快，中午新竹以南已脫離暴風圈。由於颱風結構受陸地破壞，海溫也不足以支撐強度，預計晚間將從中度颱風減弱為輕度颱風。
不過，颱風帶來的風雨仍相當劇烈，22日凌晨至24日上午11時，宜蘭縣太平山累積雨量達650毫米；新北市三貂角出現17級以上陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。
伍婉華指出，隨著薔琵減弱、環流雲系逐漸零散，加上颱風持續北移，台灣風向轉為西北風，降雨範圍也將由先前的北部、東半部逐漸移往西半部。今天下午雨勢將慢慢減弱，晚間降雨區域進一步縮小。
明（25）日起各地天氣逐步穩定，北部降雨減少，中南部有機會見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止；東半部仍須留意局部短暫陣雨。
🟡台灣停班停課標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
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📍中部地區
台中市：尚無停班停課資訊。
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彰化縣：尚無停班停課資訊。
南投縣：尚無停班停課資訊。
雲林縣：尚無停班停課資訊。
📍南部地區
嘉義縣：尚無停班停課資訊。
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台南市：尚無停班停課資訊。
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📍東部地區
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花蓮縣：尚無停班停課資訊。
台東縣：尚無停班停課資訊。
📍外島地區
澎湖縣：尚無停班停課資訊。
連江縣：尚無停班停課資訊。
金門縣：尚無停班停課資訊。
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薔琵晚間降為輕颱！太平山累積雨量破650毫米
伍婉華表示，薔琵上午停止打轉後，北上速度逐漸加快，中午新竹以南已脫離暴風圈。由於颱風結構受陸地破壞，海溫也不足以支撐強度，預計晚間將從中度颱風減弱為輕度颱風。
不過，颱風帶來的風雨仍相當劇烈，22日凌晨至24日上午11時，宜蘭縣太平山累積雨量達650毫米；新北市三貂角出現17級以上陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。
伍婉華指出，隨著薔琵減弱、環流雲系逐漸零散，加上颱風持續北移，台灣風向轉為西北風，降雨範圍也將由先前的北部、東半部逐漸移往西半部。今天下午雨勢將慢慢減弱，晚間降雨區域進一步縮小。
明（25）日起各地天氣逐步穩定，北部降雨減少，中南部有機會見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止；東半部仍須留意局部短暫陣雨。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
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