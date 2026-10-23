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▲苗栗縣長鍾東錦上台獻唱〈偶然〉。（圖／擷取自苗栗好青年-勞工及青年服務讚）

薔琵颱風來勢洶洶，本島全部停班停課，但苗栗縣府辦的「2026山釀青春音樂會」卻如期舉行，遭民眾罵翻，認為都停班課了，就代表有危險，簡直無視風雨、草菅人命。對此，苗栗縣政府不但增設線上直播，供無法來現場的民眾觀看，縣長鍾東錦也到場獻唱，今（23）日也表示，曾經有評估取消、延期或停辦，但因為表演團體和歌手的時間都已經敲定，恐怕會造成很大的困擾，所以才決定如期舉行。面對外界的質疑聲浪，鍾東錦親上火線說明。同時為降低民眾外出的風險，除了增設線上直播服務外，現場也增加安全維護人員、強化場館設施及出入口安全檢查、加強周邊交通疏導，並持續監測最新氣象資訊，建立必要時中止活動及緊急疏散的應變機制，確保活動安全。苗栗縣府強調，「我們不是忽略颱風，而是依據苗栗市實際風雨、室內場館條件及安全應變措施，審慎決定維持活動辦理。」雖然音樂會有提供線上觀看，但活動現場仍座無虛席，鍾東錦不僅上台獻唱〈偶然〉，更與客家歌手黃連煜合唱一首客家歌曲〈日出〉，現場氣氛超級嗨。雖然遇到颱風攪局，晚上的活動也順利完成，鍾東錦也全程參與，並歡迎全國民眾不分世代能來到苗栗，感受2026最強的音樂饗宴。