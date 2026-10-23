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耳機妹前任男友王姓男子今（23）日爆料女友跟派翠克私約喝酒到凌晨3點，派翠克二度澄清表示僅是朋友聚會、討論工作。但不料耳機妹前男友依然不信，還怒嗆派翠克的聲明是在避重就輕，並質問：「大家相信嗎？」派翠克於IG發聲明澄清與耳機妹的私約真相後，據《ETtoday星光雲》報導，爆料男子依然對派翠克說法質疑，表示兩人並不是到工作室討論工作，而是早就約好下班到居酒屋喝酒，還透露有保留對話紀錄。除此之外，他也提到發文後接到耳機妹電話，才知道對方去了派翠克的家，並懷疑女方關閉定位的舉動，質疑有什麼工作要喝酒到凌晨3點，「回家還要繼續？」還直言派翠克聲明根本是避重就輕，「我相信但是大家相信嗎？」對於跟耳機妹戀情的狀況，爆料男子坦言兩人目前已經分手，是由女方單方面提出後，就遭到對方封鎖、無法取得聯繫，但他也說自己也不想再聯絡，還隔空喊話前女友假的就是假的、真的就是真的，不會因兩人的狡辯而變成事實。爆料男與派翠克各執一詞，也讓外界霧裡看花。在被爆料私約耳機妹後，派翠克先是透過經紀人發聲否認，強調是朋友聚會，接著再於IG發聲，「從頭到尾都不是什麼奇怪的私約，就是跟公司的同事約好收工後到工作室討論工作。」他也表示自己不會去過問對方私人感情狀態，坦承深夜私約只是正常工作討論，「我也沒有任何需要隱瞞的事情。」最後派翠克喊話外界不要因片面資訊，就做不必要揣測，並表示後續不會再多做回應。