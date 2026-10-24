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麥當勞：停班停課縣市「暫停外送」！營業時間、服務調整

必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！調整營業時間

肯德基：停班停課縣市「暫停外送服務」！提供部分限定餐點

達美樂：停班停課地區「暫停外送服務」

拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！視風雨調整營業時間

頂呱呱：營業時間異動公告

漢堡王：視天氣「調整門市營業時間」！停班停課縣市無法外送

摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送

德克士：暫停外送服務、調整營業時間！10/24颱風公告

縮短營業時間

暫停營業一天

外送服務同步暫停

薔琵颱風光復節連假來襲，北北基桃宜進入風雨搖滾區，10月24日周六停班停課沒外送，颱風天麥當勞今天有開嗎？本文整理必勝客、達美樂、肯德基、拿坡里、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱、德克士共9大速食營業時間異動一次看。想吃漢堡、披薩、炸雞的民眾，建議出門前先查詢並致電鄰近門市餐廳詢問，務必維護自身安全。期間將提供以下服務：◾️餐廳內用／外帶服務◾️得來速◾️手機點餐提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。◾️外帶服務正常◾️手機APP及網路點餐正常提醒民眾，「各門市將視天候狀況調整營業時間，若有疑慮歡迎於訂餐前先致電門市確認營業狀況。造成您的不便，敬請見諒，外出也請務必注意安全！」為了保障外送夥伴的人身安全，肯德基有以下外送服務調整：◾️當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。◾️仍然可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。◾️停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。造成不便，敬請見諒。建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。其餘百貨門市，依所屬百貨公司官方最新公告為準。提醒大家，颱風期間減少外出，注意自身安全。造成不便，敬請見諒。漢堡王粉專將隨時更新全國門市營業狀況。德克士表示，因應薔琵颱風來襲，北北桃已宣布10月24日（六）停班停課。德克士部分門市將調整營業時間，或暫停營業一天，相關資訊如下：◾️板橋新埔門市｜11:00-19:00◾️永和中正門市｜11:00-20:00◾️中壢中山門市｜11:00-20:00◾️台北馬偕門市｜16:00-21:00◾️新莊復興門市｜16:00-21:00◾️台北重慶南門市◾️新店中正門市◾️三重正義北門市◾️內湖成功門市◾️蘆洲長安門市◾️台北小巨蛋門市◾️台北銘傳門市◾️土城國泰門市10月24日（六）德克士外送服務同步暫停，包含以下三大訂餐平台：◾️德易點LINE線上訂餐外送◾️Uber Eats外送平台◾️foodpanda外送平台營業資訊提醒，颱風期間各門市營業時間，仍可能依實際天候及現場狀況調整。前往門市前，建議先致電確認，避免因臨時異動而白跑一趟。最新營業異動，將公布於德克士官方Facebook粉絲團，敬請隨時關注最新公告。風雨期間注意安全，願大家一切平安。公告適用於2026年10月24日（六），實際營業時間依門市最新公告及現場狀況為準。