薔琵颱風光復節連假來襲，北北基桃宜進入風雨搖滾區，10月24日周六停班停課沒外送，颱風天麥當勞今天有開嗎？本文整理必勝客、達美樂、肯德基、拿坡里、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱、德克士共9大速食營業時間異動一次看。想吃漢堡、披薩、炸雞的民眾，建議出門前先查詢並致電鄰近門市餐廳詢問，務必維護自身安全。
麥當勞：停班停課縣市「暫停外送」！營業時間、服務調整
根據麥當勞官網「颱風期間服務調整公告」，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。
必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！調整營業時間
必勝客「颱風期間服務調整公告」表示，「因應颱風影響，為確保顧客及外送夥伴安全，停班停課縣市將暫停外送服務。」
◾️外帶服務正常
◾️手機APP及網路點餐正常
提醒民眾，「各門市將視天候狀況調整營業時間，若有疑慮歡迎於訂餐前先致電門市確認營業狀況。造成您的不便，敬請見諒，外出也請務必注意安全！」
如遇必勝客官網系統與訂餐APP發生異常，若有訂餐需求，請撥打門市電話，各門市聯絡電話煩請至Google地圖查詢。
肯德基：停班停課縣市「暫停外送服務」！提供部分限定餐點
肯德基表示，因颱風薔琵的影響，部分縣市已宣布10月24日（六）起停止上班上課。為了保障外送夥伴的人身安全，肯德基有以下外送服務調整：
◾️當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。
◾️仍然可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。
◾️停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
達美樂：停班停課地區「暫停外送服務」
達美樂表示，因應颱風影響，為確保顧客及同仁安全，門市將視天候狀況調整營業時間；停班停課地區將暫停外送服務。造成不便，敬請見諒。
拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！視風雨調整營業時間
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」內用與外帶的實際營業時間，則會視風雨狀況隨時調整。
建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。
頂呱呱：營業時間異動公告
頂呱呱表示，因颱風薔琵來襲，部分門市暫停10月24日（六）暫停營業一日。
其餘百貨門市，依所屬百貨公司官方最新公告為準。提醒大家，颱風期間減少外出，注意自身安全。造成不便，敬請見諒。
漢堡王：視天氣「調整門市營業時間」！停班停課縣市無法外送
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」停班停課縣市「依政府規定，無法提供外送服務，敬請見諒」。漢堡王粉專將隨時更新全國門市營業狀況。
摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
德克士：暫停外送服務、調整營業時間！10/24颱風公告
德克士表示，因應薔琵颱風來襲，北北桃已宣布10月24日（六）停班停課。德克士部分門市將調整營業時間，或暫停營業一天，相關資訊如下：
縮短營業時間
◾️板橋新埔門市｜11:00-19:00
◾️永和中正門市｜11:00-20:00
◾️中壢中山門市｜11:00-20:00
◾️台北馬偕門市｜16:00-21:00
◾️新莊復興門市｜16:00-21:00
暫停營業一天
◾️台北重慶南門市
◾️新店中正門市
◾️三重正義北門市
◾️內湖成功門市
◾️蘆洲長安門市
◾️台北小巨蛋門市
◾️台北銘傳門市
◾️土城國泰門市
外送服務同步暫停
10月24日（六）德克士外送服務同步暫停，包含以下三大訂餐平台：
◾️德易點LINE線上訂餐外送
◾️Uber Eats外送平台
◾️foodpanda外送平台
營業資訊提醒，颱風期間各門市營業時間，仍可能依實際天候及現場狀況調整。前往門市前，建議先致電確認，避免因臨時異動而白跑一趟。
最新營業異動，將公布於德克士官方Facebook粉絲團，敬請隨時關注最新公告。風雨期間注意安全，願大家一切平安。
公告適用於2026年10月24日（六），實際營業時間依門市最新公告及現場狀況為準。
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根據麥當勞官網「颱風期間服務調整公告」，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。
必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！調整營業時間
必勝客「颱風期間服務調整公告」表示，「因應颱風影響，為確保顧客及外送夥伴安全，停班停課縣市將暫停外送服務。」
◾️外帶服務正常
◾️手機APP及網路點餐正常
提醒民眾，「各門市將視天候狀況調整營業時間，若有疑慮歡迎於訂餐前先致電門市確認營業狀況。造成您的不便，敬請見諒，外出也請務必注意安全！」
如遇必勝客官網系統與訂餐APP發生異常，若有訂餐需求，請撥打門市電話，各門市聯絡電話煩請至Google地圖查詢。
肯德基表示，因颱風薔琵的影響，部分縣市已宣布10月24日（六）起停止上班上課。為了保障外送夥伴的人身安全，肯德基有以下外送服務調整：
◾️當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。
◾️仍然可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。
◾️停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
達美樂：停班停課地區「暫停外送服務」
達美樂表示，因應颱風影響，為確保顧客及同仁安全，門市將視天候狀況調整營業時間；停班停課地區將暫停外送服務。造成不便，敬請見諒。
拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！視風雨調整營業時間
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」內用與外帶的實際營業時間，則會視風雨狀況隨時調整。
建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。
頂呱呱：營業時間異動公告
頂呱呱表示，因颱風薔琵來襲，部分門市暫停10月24日（六）暫停營業一日。
其餘百貨門市，依所屬百貨公司官方最新公告為準。提醒大家，颱風期間減少外出，注意自身安全。造成不便，敬請見諒。
漢堡王：視天氣「調整門市營業時間」！停班停課縣市無法外送
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」停班停課縣市「依政府規定，無法提供外送服務，敬請見諒」。漢堡王粉專將隨時更新全國門市營業狀況。
摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
德克士：暫停外送服務、調整營業時間！10/24颱風公告
德克士表示，因應薔琵颱風來襲，北北桃已宣布10月24日（六）停班停課。德克士部分門市將調整營業時間，或暫停營業一天，相關資訊如下：
縮短營業時間
◾️板橋新埔門市｜11:00-19:00
◾️永和中正門市｜11:00-20:00
◾️中壢中山門市｜11:00-20:00
◾️台北馬偕門市｜16:00-21:00
◾️新莊復興門市｜16:00-21:00
暫停營業一天
◾️台北重慶南門市
◾️新店中正門市
◾️三重正義北門市
◾️內湖成功門市
◾️蘆洲長安門市
◾️台北小巨蛋門市
◾️台北銘傳門市
◾️土城國泰門市
外送服務同步暫停
10月24日（六）德克士外送服務同步暫停，包含以下三大訂餐平台：
◾️德易點LINE線上訂餐外送
◾️Uber Eats外送平台
◾️foodpanda外送平台
營業資訊提醒，颱風期間各門市營業時間，仍可能依實際天候及現場狀況調整。前往門市前，建議先致電確認，避免因臨時異動而白跑一趟。
最新營業異動，將公布於德克士官方Facebook粉絲團，敬請隨時關注最新公告。風雨期間注意安全，願大家一切平安。
公告適用於2026年10月24日（六），實際營業時間依門市最新公告及現場狀況為準。